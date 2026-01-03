Crecen más de un 23% las llamadas al 016 en Andalucía en el último mes de octubre

Archivo - Sede del 016. - MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las llamadas al 016, el número de teléfono de atención a víctimas, familiares y entorno de casos de violencia machista, se incrementaron en octubre en Andalucía un 23,2% si se compara con el mismo mes de 2024.

La cifra ha pasado de 1.182 a 1.456 en el décimo mes del año, según los datos recopilados en el último Informe elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, recogidos en el Sistema VioGén.

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado la importancia del entorno para "dar la voz de alarma cuando se sospeche de un caso de violencia machista".

"Si los amigos, vecinos o familiares creen que la mujer y sus hijos están en una situación de emergencia, deben informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan protegerla y ayudarla a denunciar", ha asegurado Fernández, que ha aclarado que "este apoyo es necesario en muchos casos, ya que las víctimas no tienen la fuerza ni el valor de hacerlo al encontrarse inmersas en esa situación tan extrema", ha afirmado.

El Informe ha recogido un leve incremento en las atenciones realizadas por el servicio Atenpro, de atención y protección mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas de violencia machista, concretamente un 3,1%, contabilizando 3.817, el 18,76% del total nacional.

Asimismo, el documento analiza la evolución de las pulseras de alejamiento, que en el mes de análisis disminuyeron en comparación con octubre de 2024 hasta situarse en los 1.654 dispositivos activos, frente a los 1.672 del año anterior (-1,1%).

A 31 de octubre, fecha de cierre del informe, 10 mujeres habían sido asesinadas por parte de sus parejas o exparejas en Andalucía. Con posterioridad, se han sumado cuatro casos más, confirmados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, lo que eleva a 14 el número de asesinatos en la comunidad andaluza en 2025.

Desde la puesta en marcha del servicio de seguimiento VioGén en 2007 por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Andalucía ha contabilizado 205.397 casos, de los que actualmente permanecen activos en la comunidad 27.434, el 26,1% del total nacional, que se sitúa en los 101.254 casos en el sistema.

GRANADA LA PROVINCIA CON MAYOR TASA DE LLAMADAS

Según los datos publicados por el informe, Granada es la provincia que más llamadas ha atendido por millón de mujeres con una tasa de 479,4, siendo además la zona donde más crece, un 93,2% con un total de 199.

Por provincias, Málaga es la que más llamadas ha recibido con 372, seguido de Sevilla (336) y Granada. Sigue la lista con Cádiz (190), Córdoba (115), Almería (105), Huelva (72) y Jaén (67).

Granada también es la provincia con más dispositivos activos de alejamiento, con 476. Le sigue Almería (354), Cádiz (309), Málaga (157), Córdoba (143) y Jaén (111). Por debajo del centenar se encuentran las provincias de Sevilla (69) y Huelva (35).

En relación al servicio telefónico Atenpro, Sevilla es la zona que más llamadas ha recibido, un total de 1.260. Por debajo del millar se encuentran el resto de provincias: Málaga (500), Cádiz (403), Jaén y Córdoba (398), Granada (367), Almería (252) y Huelva (239).

En Andalucía son 284 los municipios andaluces que integran esta red, el 36,1% de los municipios andaluces y el 33,93% de total nacional, que asciende a 837.

El teléfono 016 ofrece información general, asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata, 24 horas al día, 7 días a la semana, por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres. Tanto las llamadas al 016, como las consultas online a través del email 016- online@igualdad.gob.es o a través del canal del WhatsApp en el número 600 000 016 pueden servir de asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como el asesoramiento jurídico de 8:00h a 22:00 h todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.