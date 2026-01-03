Desciende un 2,1% el número de mujeres víctimas de violencia de género en Huelva durante el tercer trimestre

Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres víctimas de la violencia de género durante el tercer trimestre de 2025 en Huelva alcanzó la cifra de 639 lo que supone un descenso del 2,1% con respecto al mismo periodo de 2024, en el que la cifra fue de 653. En esta ocasión, el dato de denuncias interpuestas es superior al de mujeres (651), y supone tan solo dos casos menos con respecto a 2024, según los datos recogidos por el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), consultados por Europa Press.

Asimismo, sobre las denuncias, el informe indica que 465 fueron presentadas mediante atestado policial con denuncia de la víctima (71,42%), mientras que 122 de ellas fueron por intervención policial y diez por mediación familiar. Sin embargo, no se registró ninguna denuncia realizada directamente por la víctima.

Por otro lado, los juzgados onubenses recibieron 54 partes de lesiones, lo que supone cinco menos, ya que en el mismo periodo de 2024 se registraron 61. Por otra parte, los delitos ingresados en los juzgados se elevaron hasta los 647, que supone un 2,7% inferior comparado con los datos de 2024 (665). Del total de delitos ingresados 289 fueron por lesiones y malos tratos acorde al artículo 153 del Código Penal, mientras que 283 se realizaron según el artículo 173, y cuatro por el artículo 148.

Por otro lado, cuatro casos se presentaron en contra de la libertad; 46 en contra de la integridad moral; uno contra el honor, uno por quebrantamiento de penas; y 19 por quebrantamiento de medidas.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 24,1%, por encima de la media nacional, que es de 19,8, y la andaluza (20,9).

Del mismo modo, el CGPJ destaca que en 22 casos la víctima de violencia de género se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar como testigo, 12 de ellas españolas y diez extranjeras.

Asimismo, el informe indica que, durante el tercer trimestre de 2025 se solicitaron en los órganos judiciales un total de 157 órdenes de protección incoadas por la propia víctima, aunque diez de ellas fueron denegadas.

Además, en cuanto a las medidas judiciales dictadas para la protección y seguridad de las víctimas, ninguna estuvo relacionadas con la privación de la libertad, 23 fueron con salida del domicilio, 134 de alejamiento, 133 de prohibición de comunicación, una de suspensión o tenencia de armas, en total, 296 de naturaleza de penal.

Por otro lado, 23 de atribución de la vivienda, cuatro de suspensión de régimen de visitas, 88 de prestación de alimento; en total, 46 de naturaleza civil.

El CGPJ establece que 149 varones fueron enjuiciados por violencia sobre la mujer, de los cuales 146 fueron condenados y tres fueron absueltos. Asimismo, de ellos, siete tenían la relación de cónyuges, dos eran exparejas, 19 tenían una relación afectiva, mientras que 129 de ellos ya no la tenían.