Crespín llama a los cargos del PSOE de Córdoba a trabajar, "desde ya, pico y pala" para las elecciones municipales

Crespín (centro, al fondo) interviene en la reunión con alcaldes y secretarios generales locales del PSOE en la provincia. - PSOE

CÓRDOBA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha llamado este viernes a los cargos públicos y orgánicos del partido en la provincia a ponerse a trabajar, "desde ya, pico y pala" con el objetivo de "allanar el terreno" a los alcaldes socialistas, "de cara a las elecciones municipales de 2027 y amarrar la treintena de ayuntamientos que gobernamos, incorporar nuevas localidades y ciudades, y recuperar el gobierno de la Diputación de Córdoba".

Según ha informado el PSOE en una nota, así lo ha destacado Crespín, durante un encuentro al que la dirección provincial del partido ha convocado a alcaldes y secretarios generales de las 87 agrupaciones socialistas de la provincia.

En este contexto, Crespín ha compartido con los responsables locales de su partido, en la sede provincial del PSOE cordobés, las impresiones tras los resultados de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, que, según ha señalado, "no han sido satisfactorios" para la formación.

La dirigente socialista ha argumentado que, pese a haber conservado los tres parlamentarios por la provincia que el PSOE de Córdoba también obtuvo en los comicios de 2022, y haber obtenido además 3.571 votos más con respecto a la anterior cita, siendo, junto a Jaén, una de las provincias andaluzas con mayor incremento de la participación, con una subida superior a ocho puntos respecto a las elecciones de 2022, lo cierto es que los socialistas no han "cubierto las expectativas" que tenían, "para convencer a la mayoría social del territorio".

Por ello, según ha anunciado, el PSOE de Córdoba continuará realizando un análisis "más riguroso y exhaustivo de los resultados, municipio por municipio, con la mirada ya puesta en las elecciones municipales de mayo de 2027", y ha advertido sobre el peso del bloque de la derecha y la extrema derecha en el Parlamento andaluz, "que suma el 58% de los votos y 68 escaños", por lo que ha defendido la necesidad de "actualizar la estrategia política del partido, para recuperar apoyo electoral".

En clave interna, la dirección provincial ha anunciado que extenderá el análisis de los resultados a los distintos órganos del partido y agrupaciones locales, presentes en los 77 municipios de la provincia, además de en barrios de la capital y en las ELA cordobesas.

Rafi Crespín ha incidido en que "cada proceso electoral tiene dinámicas propias, que no se pueden extrapolar", aunque ha llamado a extraer conclusiones de lo sucedido el 17M para reforzar al PSOE "y acudir con mayores fortalezas, ante el horizonte político de las elecciones municipales de mayo de 2027". El objetivo, según ha dicho, es "superar las 30 alcaldías actuales y recuperar el Gobierno de la Diputación de Córdoba.

Así, ha anunciado que reforzará el trabajo orgánico en el ámbito local y comarcal, combinando la actividad presencial con la comunicación digital, todo ello "con el reto de volver a conectar y sintonizar con la mayoría social en la provincia".