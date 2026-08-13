Crespín (PSOE) pide a Diputación y Ayuntamiento que afronten "el reto demográfico" en Córdoba

Rafi Crespín en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha alertado este jueves de la "grave situación demográfica" que atraviesa la provincia y ha pedido al presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido, que "prioricen sin ningún titubeo el reto demográfico con acciones concretas, para quitar a Córdoba el marchamo negativo de ser la única provincia española en perder población".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín, quien también ha hecho corresponsable de dicha situación al Gobierno andaluz del PP, que preside Juanma Moreno, "por el alarmante deterioro de los servicios públicos en el entorno rural", ha incidido en que "la inacción del PP ante este problema se agrava año tras año".

El resultado es que Córdoba "es la única provincia española que ha perdido población en el último año, con un descenso de 381 habitantes, hasta situarse en 772.913 personas, debido fundamentalmente a la caída de la población española, que no consigue ser compensada por el incremento de residentes extranjeros".

Los últimos datos de la Estadística Continua de Población (ECP) del Instituto Nacional de Estadística (INE) dibujan "un escenario especialmente preocupante para Córdoba", según la dirigente socialista, ya que la provincia, no solo pierde población en términos interanuales, sino que el descenso se ha acelerado durante los últimos meses. Así, "a 1 de julio de 2026, Córdoba contaba con 772.913 habitantes, 983 menos que apenas tres meses antes y 1.396 menos que al comienzo del año".

Crespín ha insistido en que Córdoba "es la única provincia española que pierde población en el último año, mientras España y Andalucía siguen creciendo y batiendo récords de habitantes. Estos datos deberían hacer saltar todas las alarmas en las administraciones de Moreno, Fuentes y Bellido", a quienes ha pedido "explicaciones y reacciones".

Para la dirigente socialista, estos datos evidencian que "Córdoba está perdiendo capacidad para retener a su propia población y también para atraer nuevos habitantes en la misma medida que otras provincias andaluzas". En este sentido, ha llamado a abordar el desafío demográfico en Córdoba, lo cual "incluye temas complejos, como la disminución de la natalidad, el envejecimiento de la población, la despoblación rural y la concentración urbana", por lo que ve necesario "un enfoque que combine cohesión, habitabilidad, oportunidades y gobernanza".

Así, ha defendido una estrategia donde se sienten "las bases que vertebren el buen funcionamiento del territorio implementando medidas que aseguren que la población pueda residir en los pueblos, con acceso a servicios y oportunidades igualitarias", lo que conlleva "el fortalecimiento de los servicios públicos, como la sanidad, servicios sociales y educación", además de "una red de infraestructuras de transporte en buen estado, apoyo a la continuidad generacional en empresas locales tradicionales, promoción de economías sociales y cooperativas, y facilidades para nuevas iniciativas empresariales".

Crespín ha opinado que el Gobierno andaluz "no está haciendo absolutamente nada a la altura de este desafío" y ha avisado que "determinadas decisiones de la Junta están contribuyendo a agravar la despoblación", pues "no se puede pretender que la gente se quede en nuestros pueblos si se cierran consultorios, se reducen servicios sanitarios, se eliminan aulas o se condena a las personas dependientes a interminables listas de espera".

La dirigente socialista ha recordado que desde la llegada del PP a la Junta "se han suprimido más de 300 aulas en los colegios de la provincia, al tiempo que se han producido cierres de consultorios y centros de salud y reducciones de especialidades y horarios en hospitales provinciales".

También ha reclamado "una respuesta urgente ante las listas de espera de dependencia" en Córdoba, que ha calificado de "inasumibles" y que "superan ampliamente los plazos legales con 477 días de espera y alrededor de 1.000 mayores fallecidos al año sin haber accedido a la prestación".

La situación actual, según ha lamentado, "se suma a una tendencia de largo recorrido. Córdoba perdió 3.711 habitantes en 2024 y acumula una pérdida de más de 30.000 personas durante la última década. El problema se concentra especialmente en el Norte de la provincia, con hasta 17 municipios en riesgo extremo de despoblación, entre ellos Belmez, Cardeña, Conquista, Fuente Obejuna, La Granjuela, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Santa Eufemia, Torrecampo, Valenzuela, Valsequillo, Villanueva del Duque, Villaviciosa de Córdoba y Zuheros".

"La despoblación no es una fatalidad ni un problema que se resuelva esperando a que cambie la tendencia. Se combate generando oportunidades y garantizando que vivir en un pueblo no signifique tener menos derechos ni peores servicios", ha defendido.

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha recordado que el pasado año la propia ponencia marco socialista en la provincia ha situado la lucha contra la despoblación y el desempleo entre sus principales prioridades, "con medidas destinadas a fijar población en el territorio mediante el empleo digno, el impulso al emprendimiento y la industria, el acceso a la vivienda y la defensa de los servicios públicos".

Como alternativas, el PSOE ha propuesto una serie de "medidas estructurales y transversales, para abordar el reto demográfico desde múltiples frentes". Entre ellas, "la mejora de servicios públicos en las zonas rurales, la promoción del turismo rural, la oferta de vivienda asequible, la generación de empleo local y la creación de ecosistemas sostenibles que incentiven la permanencia de la población".

En ese sentido, Crespín ha urgido a la Junta de Andalucía a colaborar con los ayuntamientos y las organizaciones sociales en la implementación de estas acciones, a la vez que ha destacado "el esfuerzo del Gobierno de España" en esta materia, "a través del Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico, que ha aumentado su presupuesto más de un 30% hasta superar los 13.000 millones de euros".

En concreto, ha mencionado "los 69 millones destinados a capacitación digital y otros 20 millones para cohesión territorial". También ha resaltado "el programa Campus Rural, que permite a estudiantes. universitarios hacer prácticas en municipios pequeños, así como las ayudas a entidades locales para proyectos innovadores de transformación territorial".

Como conclusión, Crespín ha subrayado que "Moreno, Fuentes y Bellido tienen que decidir si quieren una Córdoba con futuro o una Córdoba cada vez más vacía, y para tener futuro necesitamos colegios abiertos, centros de salud funcionando, atención a la dependencia, vivienda y empleo. Eso es lo que permite que una familia pueda quedarse, que un joven pueda volver y que nuestros pueblos sigan vivos".