Crespín (PSOE) señala el "compromiso" del Gobierno con el Norte de Córdoba con 115 millones para el suministro eléctrico

Rafi Crespín y Rafa Villarreal en Pozoblanco. - PSOE

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada por esta provincia, Rafi Crespín, ha destacado este viernes el "compromiso del Gobierno de España con el Norte de la provincia, a través de su vicepresidenta primera, María Jesús Montero", al anunciar "una inversión aproximada de 115 millones de euros para reforzar el suministro eléctrico en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, lo que garantiza el futuro energético de la línea de alta tensión de 400 kV con Extremadura antes de 2030".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha avanzado en Pozoblanco (Córdoba) que así se lo ha transmitido el Gobierno de Pedro Sánchez, en respuesta a una pregunta escrita formulada por la dirigente socialista junto con el diputado del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, y en la que preguntaron por los trabajos realizados en relación con el mallado entre Badajoz y Córdoba para el refuerzo del suministro eléctrico en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

La respuesta del Ejecutivo central es que considera el refuerzo energético en la provincia "prioritario e inaplazable", y supondrá "la creación de dos nuevas subestaciones eléctricas, una en la Campiña, de 400 kV, y la de Peñarroya, de 400 kV, así como dos nuevos dobles circuitos Campiña-Peñarroya y Peñarroya-Manguilla, de 55 y 95 kilómetros, respectivamente".

Estas infraestructuras conllevarán una inversión estatal de alrededor de 115 millones de euros, y "se atenderían proyectos de producción de Hidrógeno Verde H2 (647 MW), generación renovable (762 MW), desarrollos industriales (237 MW en total) y almacenamiento (459 MW), además de la central hidroeléctrica reversible Puente Nuevo (51 MW) y la central hidroeléctrica reversible Corta Ballesta (408 MW) en la subestación eléctrica Campiña 400 kV-zona Lancha".

El trazado propuesto, según ha aclarado el Gobierno de España, "partiendo del límite provincial con Badajoz", discurrirá "al Sur de Belmez, para cruzar hacia el Norte en la zona de Espiel, evitando núcleos urbanos", y también rodeará la Zona de Especial Conservación (ZEC) Guadalmellato, un espacio natural protegido de la provincia, entre Obejo y Adamuz.

REVULSIVO ECONÓMICO

A este respecto, Crespín ha asegurado que "el PSOE cumple su palabra, y el compromiso expresado aquí por María Jesús Montero son estos 115 millones de euros de inversión que vendrán a dinamizar Los Pedroches y el Guadiato, a fijar la población al territorio, y a generar nuevas oportunidades laborales para los 80.000 habitantes de una de las zonas más presionada por el reto demográfico, con la atracción e implantación de empresas que ya habían puesto sus ojos en el territorio a falta de potencia eléctrica".

Además, Crespín y el secretario general del PSOE de Pozoblanco, Rafa Villarreal, han añadido un ejemplo más de la "apuesta inversora" del Gobierno de España en la comarca de Los Pedroches, como es la licitación de las obras de reforma del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) en Pozoblanco, por un valor de tres millones de euros.

Las actuaciones previstas incluyen trabajos de instalación de calefacción, ventilación, aire acondicionado y ascensores; trabajos de fontanería y dispositivos de protección contra incendios, además de trabajar en la instalación de equipos de distribución de electricidad y en los equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones.

Esta licitación, a juicio de Villarreal, "da respuesta a una demanda del propio centro y de la ciudadanía de la comarca", que había protagonizado movilizaciones para hacer públicas las deficiencias del CAMF.

Por su parte, Crespín, que este mismo viernes se reunirá en El Viso (Córdoba) con cargos orgánicos e institucionales de Los Pedroches, en un encuentro para preparar la próxima cita electoral andaluza, ha valorado la apuesta "firme y constatable" del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero con la provincia.

Ello se ve "ahora con el refuerzo energético, pero también con el decreto de ayuda de los 7.000 millones de euros para compensar los daños producidos por el temporal, de los que 2.800 van a agricultores y ganaderos, o antes con las inversiones de urgencia en infraestructuras hidráulicas en La Colada para garantizar el suministro a los habitantes de Los Pedroches y el Guadiato tras un año sin agua".

OFICINA EN POZOBLANCO

Precisamente, el municipio de Pozoblanco, según ha recordado Crespín, cuenta con una de las dos oficinas habilitadas en la provincia por el Gobierno de España para la tramitación de las ayudas estatales para los afectados por las consecuencias del tren de borrascas. La otra está ubicada en Palma del Río, y a ellas se suman la sede en Córdoba capital de la Subdelegación del Gobierno de España y las oficinas de Correos en toda la provincia, que proporcionarán información.

"La misma rapidez, contundencia y rigor de la respuesta del Gobierno de España le pedimos al Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP), y lo decimos porque ya sabemos cuáles son los tiempos, demoras y retrasos de su gestión, y porque los afectados por el temporal no pueden esperar a junio a comenzar a tramitar la petición de ayuda", ha reprochado Crespín.

En este contexto, ha opinado que los ocho años de gobierno del PP en Andalucía "han pasado factura a Los Pedroches, sobre todo en lo que concierne a los servicios públicos de sanidad, educación y dependencia".

FUSIÓN DE HOSPITALES

En sanidad, ha alertado que la fusión laboral propuesta por Moreno para los hospitales de Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, que "ha sido rotundamente rechazada por los sindicatos sanitarios", sería el "tajazo definitivo en el desmantelamiento de la red de la sanidad pública" en el Norte, "al introducir movilidad geográfica forzosa", lo que supone "un grave retroceso en derechos laborales y conciliación, dificultar la captación y fidelización de profesionales sanitarios y provocar una pérdida progresiva de servicios y profesionales en ambos hospitales".

"De llevarse a cabo --ha proseguido--, agravaría aún más la desigualdad territorial en el acceso a la sanidad pública, ya que las consecuencias de este desmantelamiento encubierto son claras: incremento de las listas de espera, desplazamientos innecesarios de pacientes, mayor coste económico y social para las familias, y una clara discriminación de la población del medio rural y de las personas mayores".

LLAMADA A LOS ALCALDES

Por último, Crespín ha pedido a los 31 alcaldes y los 347 concejales socialistas de la provincia "un esfuerzo extra para movilizar a la ciudadanía en la defensa de los servicios públicos, unos servicios públicos que están siendo machacados por el Gobierno de Moreno, especialmente la sanidad, por la privatización y el desvío de 5.000 millones de dinero público a clínicas privadas, pero también la educación, con el cierre de hasta 300 aulas desde que gobierna Moreno".

A ello hay que sumar "la rebaja de impuestos a las grandes fortunas y a quienes más tienen", mientras se han dedicado en el Gobierno andaluz del PP a "dejar caer la dependencia y hurtar los derechos conquistados por nuestros mayores, que se mueren, hasta 1.000 al año en la provincia de Córdoba, esperando una atención y una ayuda que nunca les llegan".