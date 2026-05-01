La cruz de mayo del Centro de Participación Activa La Foggarilla, de Córdoba, gana el I Concurso de Cruces de Mayores

Cruz de mayo ganadora del I Concurso de Cruces de Mayores. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La cruz del Centro de Participación Activa de Personas Mayores La Foggarilla ha ganado la primera edición del Concurso de Cruces de Mayores, organizado por el Ayuntamiento de Córdoba.

El certamen ha reunido a diez cruces elaboradas por distintos centros de la ciudad, en una iniciativa que busca fomentar la creatividad, la participación y la convivencia de las personas mayores, así como poner en valor las tradiciones, según ha informado este viernes en una nota el Consistorio.

Tras la visita y el análisis de las propuestas, el jurado ha concedido el primer premio a la cruz de La Foggarilla, de la que ha destacado la calidad y el esmero de su elaboración. El segundo premio ha sido otorgado a la del Cpapm Antonio Pareja, mientras que el tercero ha recaído en la cruz del centro El Higuerón.

La delegada de Mayores del Ayuntamiento, Eva Contador, ha valorado la alta calidad de todas las cruces presentadas en el primer año de esta iniciativa. Además, ha considerado que todos merecen un premio por el cariño con el que han elaborado a mano cada detalle de las cruces.

Igualmente, ha subrayado que lo importante es la ilusión, el trabajo y la colaboración que han demostrado las personas mayores para formar parte, de forma activa, en una de las tradiciones de la capital cordobesa.