Cruz Roja planta 9.900 árboles autóctonos para compensar su huella de carbono en Andalucía

Voluntarios de Cruz Roja plantando árboles para compensar la huella de CO2. - CRUZ ROJA

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Pinos, olivos, algarrobos, chopos, fresnos, olmos, alcornoques y encinas. Son las especies autóctonas que Cruz Roja ha plantado en varias fincas de El Burgo (Málaga) y Valverde del Camino, como parte de su proyecto CO(mpensa)2, que tiene como objetivo compensar la huella de CO2 que deja la organización con su actividad social. Para lograr este desafío, se llevan a cabo restauraciones ecológicas y la creación de bosques biodiversos, como parte del compromiso de Cruz Roja para mitigar los efectos del cambio climático.

Desde comienzos del presente año, más de 200 personas, entre voluntarias y usuarias de diferentes proyectos de Cruz Roja, han participado en estas labores de reforestación, plantando un total de 9.900 árboles de estas especies autóctonas. La mayoría de estos plantones (7.640) han sido repoblados en 50 hectáreas de la finca de Los Machos, de Valverde del Camino, en la que Cruz Roja viene trabajando desde hace años con este tipo de iniciativas medioambientales, ha informado la entidad en una nota.

El resto han ido destinados a una finca de diez hectáreas situada en la localidad malagueña de El Burgo, que Cruz Roja también se encarga de reforestar. Muchos de estos árboles vienen a sustituir otros plantados anteriormente que, por diferentes circunstancias, no han sobrevivido, ya que Cruz Roja se compromete igualmente a mantener las fincas repobladas y a reponer las marras.

La principal actividad del proyecto CO(mpensa)2 es la creación de sumideros de carbono para compensar las emisiones que Cruz Roja no puede reducir. Además, con este proyecto Cruz Roja contribuye a aumentar la biodiversidad. En Andalucía, Cruz Roja ha logrado compensar el 50% de su huella de carbono, gracias a este proyecto.

De hecho, ha sido la primera organización social registrada en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, por el que se compromete a medir e inscribir su huella de carbono, y a tomar medidas de reducción y de absorción, como la instalación de sistemas de ahorro energético en sus sedes (placas solares en sus sedes, ahorro de agua, sustitución de luminarias por otras más sostenibles), la renovación de la flota de sus vehículos y una reducción del consumo de papel.

La organización desarrolla otras acciones de carácter medioambiental, como la limpieza de entornos naturales y actividades de sensibilización de la ciudadanía para fomentar la movilidad y hábitos sostenibles. Destaca igualmente, la ayuda que Cruz Roja ofrece a las familias andaluzas que sufren pobreza energética, con el pago de suministros y el apoyo a reducir su consumo energético.