Cs critica la decisión del PSOE en la Diputación de Jaén de "vetar" el acceso de Asolite al Consejo del Aceite de Oliva

JAÉN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Jaén, Ildefonso Ruiz, ha criticado "la negativa del Partido Socialista a dar acceso al Consejo Provincial del Aceite de Oliva a la Asociación del Olivar Tradicional Español, Asolite".

Ruiz ha señalado en un comunicado "no compartir la política de vetar el acceso a este órgano participativo a un colectivo cuya filosofía se alinea al 100% con los intereses del Consejo". Según ha manifestado el diputado, el hecho más grave "sin duda es que no se dé un motivo justificado para negar el acceso" ya que "simplemente se han dedicado a decirles que no pueden acceder sin sustanciar la negativa en nada tangible".

Para Ruiz, las formas socialistas "son una falta de respeto tanto a Asolite como a su más de un millar de asociados ya que como mínimo, se merecen saber cual es el delito que han cometido para ser despreciados por los socialistas".

El portavoz liberal ha afirmado que seguirán "defendiendo el derecho de acceder al Consejo de cualquier organización que, como Asolite, acredite tener una voluntad de participar en el Consejo del Aceite, puesto que a diferencia de otros grupos, nosotros si creemos plenamente en la democracia y en la pluralidad de los órganos asesores" por lo que defenderán esta postura "pleno a pleno si es necesario".

Ruiz ha mantenido que "Asolite está presente en los 97 municipios de Jaén y cuenta con más de un millar de asociados a pesar de ser un colectivo con apenas dos años de existencia". Ha destacado también que "ha logrado poner en marcha una marca colectiva para poder certificar el AOVE procedente de olivar tradicional", lo que supone "una herramienta para que cualquier pequeño agricultor de nuestra provincia pueda poner en valor el modelo social que supone el olivar tradicional de Jaén, generando valor añadido en la producción del aceite de oliva".

Por eso, desde Cs se insiste en que "el derecho de participar en el Consejo lo tienen más que acreditado" y espera que el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y su equipo "recapaciten y abran las puertas del Consejo". En este punto, ha instado a Reyes a que convoque el Consejo "de manera urgente a la vuelta del verano" ya que "con los tractores en la calle y los agricultores en pie de guerra, las necesidades del sector tienen que ponerse sobre la mesa en ese foro participativo".

En este punto, ha concluido afirmado que "al sector hay que escucharlo en las duras y en las maduras y no solo convocar el Consejo cuando sopla el aire a favor".