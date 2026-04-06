Cs decide no presentarse a las elecciones andaluzas para "reforzar el proyecto" ante futuros retos en 2027

El coordinador de Cs en Andalucía y concejal en Huévar del Aljarafe (Sevilla), Manuel Ruiz. - CIUDADANOS

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha decidido no presentarse a las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo. La decisión se tomó la semana pasada en el Consejo General de este partido, que es su máximo órgano entre asambleas y que reunió la semana pasada, en plena Semana Santa, para adoptar esta decisión, que se desvincula de la falta de recursos económicos por su ausencia del Parlamento de Andalucía y contar ese caso con una financiación pública como grupo parlamentario.

El propósito es "reforzar el proyecto ante próximos retos electorales". Así lo ha explicado a Europa Press su coordinador en Andalucía, Manuel Ruiz, quien es concejal en Huévar del Aljarafe (Sevilla), así como integrante de ese Consejo General.

Entre esos objetivos sitúa Ruiz tanto las elecciones municipales previstas en 2027, como las previsibles elecciones a Cortes Generales de ese mismo año.

Argumenta en este sentido, sobre la financiación de Ciudadanos, que "se hicieron bien las cosas para llegar a varias convocatorias electorales sin apenas representación institucional en parlamentos autonómicos".

Cuestionado por el hecho de si al no presentarse a las elecciones andaluzas de 17 de mayo en ese caso Ciudadanos pedirá el voto por algún partido replica el coordinador de Cs en Andalucía que "no se pedirá el voto activamente para ningún candidato" y apela entonces a que "cada uno tendrá su favorito".

Por tanto, en las próximas elecciones andaluzas queda en manos de los partidos un potencial botín de 121.567 votos que obtuvo Cs en la última cita electoral autonómica, el 19 de junio de 2022. Un voto de inspiración centrista al que aspirarán los partidos mayoritarios, PP y PSOE.

TRAYECTORIA EN LAS CINCO LLAGAS: IRRUMPE EN 2015 Y DESAPARECE EN 2022

La irrupción de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía aconteció en las elecciones de 22 de marzo de 2015, cuando logró nueve parlamentarios gracias a los 369.914 votos que cosecharon entonces, que lo situó como el cuarto partido de la Cámara autonómica tras PSOE-A (47 diputados), PP-A (33), Podemos (15) y por delante de Izquierda Unida (5).

En esta su primera legislatura en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas fueron decisivos con su apoyo externo para garantizar la investidura de la socialista Susana Díaz como presidenta de la Junta, así como propiciaron la gobernabilidad del PSOE de Andalucía.

El gran hito de este partido en la Asamblea legislativa autonómica lo protagonizó en la cita de 2 de diciembre de 2018. Entonces se convirtió en tercera fuerza con 21 escaños y los 661.371 votos que sumó, lo que supuso casi multiplicar por 2,5 su número de parlamentarios y casi duplicar la cifra de votantes.

Su protagonismo creció en la política andaluza propiciando el relevo en la Presidencia de la Junta de Andalucía, que entre 1982 y 2018 estuvo en manos socialistas, con la firma de un pacto de gobierno con el Partido Popular de Andalucía, que, con el apoyo externo de Vox en la Cámara autonómica, permitió la investidura de Juanma Moreno, que tomó posesión del cargo en enero de 2019.

Y de la cima a la sima en las elecciones de 19 de junio de 2022, en las que el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta con 58 escaños, un hito que fue paralelo al retroceso de Ciudadanos, que se convirtió en la sexta fuerza en la Cámara autonómica y perdió toda su representación parlamentaria tras no lograr ningún escaño con los 121.567 que logró, cifra que supuso perder el 82% de los votos que obtuvo cuatro años antes.



