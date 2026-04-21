CSIF critica la paralización de la justicia en Andalucía por una nueva caída del sistema informático

Archivo - Imagen de archivo de la implantación de @driano. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, ha criticado la situación "absolutamente insostenible" que se está viviendo este martes en los órganos judiciales de toda Andalucía como consecuencia de un nuevo colapso del sistema @driano, que permanece inoperativo desde primeras horas de la mañana.

Según ha subrayado CSIF en una nota de prensa, "lejos de tratarse de una incidencia puntual, este nuevo fallo se suma a una cadena continua de caídas que se vienen repitiendo de forma sistemática en los últimos días y, de manera frecuente, desde su implantación".

"Esta problemática evidencia el absoluto fracaso de un sistema que nunca ha estado a la altura de las necesidades del servicio público que pretende sostener", ha subrayado.

El presidente del sector de Justicia de CSIF Andalucía, Diego Díaz, ha señalado que "las consecuencias de este colapso del sistema son gravísimas, ya que, por ejemplo, los servicios de guardia ordinaria y de violencia sobre la mujer se encuentran con personas detenidas sin posibilidad de tramitar diligencias ni adoptar decisiones procesales con la agilidad que exige la ley, comprometiendo derechos fundamentales".

De manera paralela, el conjunto de los órganos judiciales se encuentra "completamente paralizado", con agendas suspendidas de facto, juicios rápidos salientes de guardia sin celebrar, ciudadanos citados que no pueden ser atendidos, profesionales sin posibilidad realizar su trabajo y actuaciones judiciales bloqueadas en su totalidad.

Díaz ha reiterado que este escenario de colapso es "el resultado directo de una implantación deficiente y de una gestión negligente, una realidad de la que CSIF lleva alertando mucho tiempo".

Según el dirigente sindical, "el sistema @driano es, desde sus inicios, un auténtico despropósito. La formación es claramente insuficiente, se cuenta con un aplicativo inestable plagado de errores y caídas constantes y los medios materiales son inadecuados, con equipos informáticos que, en muchos casos, no reúnen los requisitos mínimos para soportar su funcionamiento".

A pesar de "las innumerables incidencias, quejas formales y advertencias trasladadas por CSIF" y por los trabajadores, la Administración "ha optado por una actitud de inacción y desatención que resulta incomprensible e inaceptable".

"La falta de respuesta efectiva ante un problema estructural de esta magnitud contribuye directamente al deterioro del servicio público de Justicia y al incremento del malestar entre personal, usuarios y profesionales", ha señalado.

"El caos organizativo al que se enfrenta la justicia andaluza está siendo sostenido únicamente gracias al compromiso, la profesionalidad y el sobreesfuerzo del personal funcionario de los cuerpos generales, quienes, pese a la absoluta precariedad de medios, continúan intentando dar respuesta a una ciudadanía que no merece este nivel de abandono institucional", ha resaltado Díaz.

De esta manera, CSIF ha exigido la adopción urgente de medidas técnicas eficaces que garanticen la estabilidad y el funcionamiento continuo del sistema @driano, así como la dotación de equipos informáticos adecuados y suficientes para el correcto desempeño de las funciones de las y los profesionales.

Para la Central Sindical también es necesaria la implantación de planes de contingencia reales que permitan mantener la actividad judicial en caso de nuevas caídas, una revisión integral del sistema y de su proceso de implantación, incluyendo la formación del personal.

Por último, CSIF, que ha pedido la asunción de responsabilidad por la situación generada, ha indicado que de persistir esta situación CSIF se reserva el derecho de ejercer cuantas acciones sean necesarias en defensa de los derechos del personal funcionario de los cuerpos generales y del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.