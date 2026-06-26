CSIF expone falta de información del Plan de Verano del SAS y escasez de contrataciones para "garantizar la asistencia"

Archivo - Imagen de archivo de una concentración del sindicato CSIF. - CSIF - Archivo

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha manifestado la falta de información del Plan de Verano en la sanidad pública andaluza y la escasa transparencia con la que la Administración está gestionando una planificación que "afectará tanto a profesionales como a la ciudadanía durante los próximos meses".

Según ha detallado CSIF-A en una nota, el sindicato ha señalado que "hay que poner en cuarentena el incremento en un 14% del número de contrataciones que el SAS asegura que hará, porque no sería la primera vez que la realidad estropea el titular que la Administración anuncia a bombo y platillo". En este sentido, CSIF ha considerado que "será complicado garantizar el mantenimiento de la actividad asistencial en los centros sanitarios andaluces, especialmente en zonas de difícil cobertura y en aquellas áreas que experimentan un importante aumento poblacional durante el período estival como Málaga y Cádiz".

Además, CSIF ha lamentado que, a escasos días del inicio de la planificación de verano, numerosos centros sanitarios sigan sin disponer de información completa sobre las medidas previstas. "En algunas áreas sanitarias ni siquiera se han celebrado reuniones informativas con los profesionales, mientras que en otras únicamente se han comunicado los calendarios vacacionales sin explicar el alcance de las coberturas previstas", ha indicado.

En esta línea, ha asegurado que "nos preocupa la insuficiencia de las contrataciones y la opacidad con la que el SAS está gestionando este proceso". Asimismo, "los profesionales y sus representantes tienen derecho a conocer con detalle cómo se va a garantizar la asistencia sanitaria durante el verano y, a día de hoy, seguimos encontrándonos con información parcial, retrasos y una absoluta falta de participación", ha señalado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela.

No obstante, "la falta de información es una realidad que se repite en distintos puntos de Andalucía". Así, en Sevilla, por ejemplo, "la mayoría de los centros aún no ha celebrado reuniones específicas sobre el Plan de Verano y los profesionales denuncian una escasa cobertura en Atención Primaria que obligará al cierre de consultas en horario de tarde en numerosos centros de salud, en algunos casos hasta finales de septiembre".

Por otro lado, en Cádiz, "más del 60% de los profesionales continúa sin conocer los detalles de la planificación de sus centros de referencia, mientras que ya se han anunciado cierres por la tarde en varios centros de salud de la Bahía y reducciones de actividad asistencial en algunos hospitales".

Por su parte, en Córdoba --aunque se prevé un ligero incremento de la contratación respecto al año pasado-- "las plantillas continúan advirtiendo de que las coberturas siguen siendo deficitarias para garantizar la actividad habitual de los centros". Igualmente, la situación también genera "inquietud" en Granada, donde CSIF ha manifestado que "la Administración sigue tomando decisiones sin información ni participación del personal y alerta de que la contratación prevista vuelve a resultar insuficiente para cubrir sustituciones durante las vacaciones".

Al hilo, Girela ha añadido que "la realidad un año más son plantillas deficitarias, unidades cerradas y consultas abiertas, pero con personal facultativo sin ayuda de una TCAE o un administrativo que dé citas de revisión, por ejemplo". Igualmente, CSIF ha subrayado que el verano pasado ya se produjeron retrasos en las citas, cierres de consultas de Atención Primaria durante las tardes y dificultades para cubrir plazas en numerosos municipios. "Una situación que, según las previsiones actuales, podría volver a repetirse".

A ello se ha sumado la advertencia de CSIF-A de que "las dificultades para encontrar profesionales continúan afectando especialmente a categorías como Medicina de Familia, pero también celadores, personal administrativo, matronas, terapeutas ocupacionales y técnicos especialistas, entre otros". Por ello, la Central Sindical ha considerado que "una parte del incremento presupuestario anunciado por el SAS para este verano podría incluso quedarse sin ejecutar debido a la falta de profesionales disponibles para cubrir los puestos ofertados, especialmente en zonas de difícil cobertura".

Por último, el presidente ha precisado que "todo apunta a que volveremos a afrontar un verano con plantillas insuficientes y centros sanitarios que no podrán prestar todos los servicios que demanda la población". Además, "lo preocupante es que esta situación se repite año tras año sin que exista una planificación transparente ni medidas eficaces para resolverla", ha concluido.