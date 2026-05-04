Csif insta a la Junta a "aplicar inmediatamente" la jornada de 35 horas al personal de entidades públicas instrumentales

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SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha instado a la Junta a aplicar de "manera inmediata" la jornada laboral de 35 horas semanales al personal de las agencias públicas, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios del sector público instrumental, una medida acordada en 2018 y que "sigue sin hacerse efectiva en numerosos entes".

Tal y como ha subrayado en una nota de prensa, CSIF ha enmarcado que el Acuerdo Marcho de 13 de julio de 2018 firmado por la Administración y las organizaciones sindicales más representativas, y aprobado en Consejo de Gobierno el 17 de julio de dicho año, establece de forma expresa que "la jornada laboral ordinaria de todo el personal del sector público andaluz será de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual", sin contemplar excepciones por tipo de entidad.

En este sentido, el sindicato ha subrayado que la expresión "todo el personal del sector público andaluz" incluye también al personal de las agencias públicas empresariales y del resto de entidades instrumentales, por lo que considera injustificada la exclusión de estos trabajadores de una medida que sí se ha aplicado como corresponde en otros ámbitos de la Administración autonómica.

CSIF ha señalado, además, que la normativa estatal vigente permite expresamente a las administraciones públicas establecer jornadas inferiores a 37,5 horas semanales siempre que se cumplan determinados requisitos, habilitación que sirvió de base para la firma del acuerdo andaluz; asimismo, el sindicato ha incidido en que dicho acuerdo contemplaba la adaptación de horarios y turnos mediante negociación colectiva, un proceso que debía haberse completado antes del 30 de septiembre de 2018.

En este contexto, CSIF ha criticado que, ocho años después, "no solo no se ha culminado dicho proceso en muchas entidades, sino que ni siquiera se han convocado las mesas de negociación necesarias, lo que supone un incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por la Administración andaluza".

Además, la Central Sindical ha puesto de relieve que la implantación de la jornada de 35 horas "es ya una realidad consolidada en otras administraciones públicas", como la Administración General del Estado, que ha aprobado recientemente su aplicación para su personal, lo que evidencia que existen las condiciones normativas y organizativas para su extensión al conjunto del sector público.

Para CSIF, "esta situación debe ser corregida sin perder ni un minuto más" de manera que se dé uniformidad a las condiciones laborales del conjunto de empleados públicos andaluces y, a su vez, se equipare a la situación en otras administraciones.

Por todo ello, el sindicato ha registrado escritos para exigir a la Junta de Andalucía que dé cumplimiento inmediato al Acuerdo Marco de 2018 y proceda a implantar la jornada de 35 horas en todas las entidades del sector público instrumental.

Asimismo, ha reclamado que, en aquellos casos en los que sea necesario adaptar horarios o turnos, se convoquen sin más dilación las mesas de negociación correspondientes.

Por último, CSIF ha advertido de que continuará impulsando iniciativas y acciones hasta lograr implantar la plena equiparación de las condiciones laborales de todo el personal del sector público andaluz.