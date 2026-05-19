CSIF manifiesta nuevas incidencias en el sistema de gestión telefónica del 061 resaltando "graves" deficiencias técnicas

Archivo - Centro del 061 en Andalucía. Imagen de Archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha manifestado nuevas incidencias en el sistema de gestión telefónica del 061, una situación que "vuelve a poner de manifiesto las graves deficiencias técnicas que sufre un servicio esencial para la atención de emergencias sanitarias".

Según ha informado CSIF en una nota, este pasado lunes se ha producido "una ralentización severa del sistema de gestión de llamadas que ha ocasionado demoras en la presentación de formularios de intervención y ha impedido su cumplimentación en tiempo real, lo que obliga al personal a solicitar espera a los usuarios". Además, la incidencia se extiende al bloqueo parcial de las comunicaciones internas, que imposibilita el envío de escuchas médicas. Además, se ven alteradas las comunicaciones externas, con afectación a las llamadas salientes a recursos como uvis móviles, ambulancias y centros de salud.

En este sentido, el sindicato ha avisado de que estos problemas técnicos se repiten de manera reiterada y "entorpecen gravemente el trabajo del personal de gestión telefónica", que en numerosas ocasiones se ve obligado a trabajar sin las herramientas informáticas necesarias, teniendo que recurrir incluso a sistemas manuales para poder prestar la atención.

Al hilo, el sindicato ha señalado que "estamos hablando de un servicio en el que cada segundo cuenta y en el que un fallo técnico puede retrasar la respuesta ante una emergencia e incluso comprometer la vida de una persona". Además, ha añadido que "a pesar de que la aplicación Centros en Red lleva diez años dando problemas por la falta de mantenimiento, aún no se ha adoptado las soluciones necesarias".

Ante esta nueva incidencia, la Central Sindical ha presentado un escrito dirigido al Centro de Emergencias Sanitarias 061, dependiente de la Junta de Andalucía, para pedir que "se adopten medidas urgentes ante una situación que resulta insostenible y que garanticen la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema". Además, ha solicitado que "se revisen los recursos técnicos y humanos de los centros coordinadores".

En esta línea, CSIF ha indicado que las deficiencias técnicas que se producen con frecuencia en el aplicativo generan situaciones "de enorme tensión y presión sobre el personal, lo que menoscaba la salud laboral de unos profesionales que desempeñan una labor esencial para la ciudadanía". Por tanto, la organización sindical ha subrayado que el personal de gestión telefónica del 061, al igual que el del 112, "no realiza labores de telemarketing pese a que actualmente se rige por el convenio de contact center".

Es decir, "estos trabajadores no venden productos ni gestionan campañas comerciales, sino que atienen llamadas de emergencias sanitarias en las que puede estar en riesgo la vida de las personas", ha subrayado el sindicato. Por ello, ha insistido en la necesidad de contar con un convenio colectivo propio que reconozca la especificidad, la responsabilidad y la carga emocional de este trabajo y que permita dignificar las condiciones laborales y salariales de la plantilla.

Asimismo, CSIF ha solicitado que la Junta de Andalucía rescate este servicio --actualmente externalizado-- y lo integre dentro de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (Asema). Para el sindicato resulta "incomprensible" que un servicio "estratégico" para la atención de emergencias sanitarias continúe "dependiendo de empresas concesionarias mientras persisten problemas estructurales tanto técnicos como laborales".

Finalmente, el sindicato ha puesto en valor la profesionalidad y el compromiso del personal de gestión telefónica del 061 y del 112, que "saca adelante el servicio pese a las continuas incidencias y a unas condiciones laborales que no se corresponden con la enorme responsabilidad que asume cada día".