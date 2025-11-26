CSIF reclama el abono de pluses de nocturnidad y festivos para trabajadores municipales como "retribuciones ordinarias"

CSIF pone en marcha una campaña para reclamar el abono de pluses de nocturnidad y festivos como retribuciones ordinarias para trabajadores municipales. - CSIF

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha puesto en marcha una campaña para reclamar el abono de pluses de nocturnidad y festivos como "retribuciones ordinarias" para la plantilla de trabajadores municipales. Según ha detallado el sindicato en una nota, esta iniciativa viene avalada por varias sentencias del Tribunal Supremo a favor de CSIF en las que se reconoce que estos profesionales deben cobrar dichos conceptos al margen de la prestación efectiva del trabajo, así como que "se integren en la nómina siempre que las jornadas festivas o nocturnas formen parte del trabajo ordinario y regular".

En este sentido, el presidente del sector de administración local de CSIF Andalucía, Miguel Ángel Sáenz, ha explicado que "con esta campaña damos un paso más en la defensa de los derechos del personal que desarrolla su labor en los ayuntamientos andaluces al tiempo que viene a reconocer su esfuerzo diario". Asimismo, esta reivindicación del sindicato ha afectado a diversos colectivos de la administración local como bomberos, personal de mantenimiento, monitores deportivos y Policía Local, entre otros, siendo este último el grupo más numeroso.

Por su parte, Sáenz ha aclarado que, "hasta ahora, muchos de ellos perciben estas retribuciones por nocturnidad y festividad fuera del complemento específico del puesto de trabajo y solo si se han efectuado de forma efectiva, situación que CSIF quiere corregir con esta campaña".

Además, CSIF ha puesto sus servicios jurídicos a disposición del personal que pueda verse afectado por esta situación para asesorarles y presentar reclamaciones con un modelo diseñado para tal fin. Asimismo, ha destacado que la campaña está abierta a nuevas personas afiliadas a la Central Sindical con "condiciones especiales".