CSIF-A reclama cambios en la adjudicación de plazas a docentes de Religión y la Junta recuerda que hay trabajos abiertos

Archivo - Cuadro de la Virgen María y crucifijo de Cristo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

CSIF Educación Andalucía ha exigido a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que adopte "de forma inmediata" una decisión "valiente y eficaz" para "modificar" el actual procedimiento de adjudicación de destinos del profesorado de Religión, "un modelo que está provocando efectos cada vez más adversos en los centros educativos, en los equipos directivos, en el profesorado afectado y en la propia asignatura".

Desde la Consejería han explicado a Europa Press que "actualmente, no se ha determinado si se realizarán cambios en el procedimiento de adjudicación del próximo curso manteniéndose los trabajos técnicos de valoración de las distintas propuestas, como la que CSIF nos ha trasladado y a la que se responderá finalmente en el seno de la próxima Comisión de Convenio a celebrar en las próximas semanas, y donde se buscará el consenso sindical, como siempre ha hecho esta administración".

La presidenta del sector de Educación del CSIF Andalucía, Elena García, ha emplazado a la Administración a que "ponga fin al sinsentido" del procedimiento actual, que cada comienzo de curso causa "graves problemas en numerosos institutos". Según alerta el sindicato en una nota, "este modelo llega a hacer imposible la confección de horarios en muchos centros, dificulta gravemente el trabajo de los equipos directivos en un momento en el que deberían poder centrarse en otras cuestiones esenciales para la organización del nuevo curso y, por extensión, provoca un perjuicio cada vez mayor en las condiciones laborales del profesorado de Religión, repercutiendo negativamente, en ocasiones, en el clima de convivencia de los claustros".

El hecho, según sostiene CSIF, es que el actual modelo de adjudicación del profesorado de Religión "está provocando que los docentes tengan que estar destinados innecesariamente en cuatro, cinco y hasta ocho institutos, cuando, con un procedimiento más racional, como el propuesto por CSIF, esta situación se subsanaría".

En este punto, la Consejería señala que "la adjudicación se ha venido desarrollando en los últimos cursos siguiendo lo establecido en el Convenio Colectivo vigente desde julio de 2022. En el seno de la Comisión de Convenio, donde están presente las organizaciones sindicales CSIF, ANPE, Apprece, UGT y CCOO, todos los años se trabaja para la mejorar del procedimiento especialmente a treavés de los criterios de adjudicación".

"Hemos trabajado muy duro para presentar a la Consejería una propuesta, realista y fácilmente implementable, de un nuevo procedimiento de adjudicación para este profesorado, que elimina los motivos de atomización, es decir, de la adjudicación de varios profesores a un instituto o de varios institutos a un mismo profesor, y que hace posible que este caos vaya disminuyendo hasta su desaparición", ha indicado García, quien añade que la Consejería, "como consta en las actas de la comisión negociadora, admitió el caos y aceptó el cambio de procedimiento en la línea planteada por CSIF, pero ahora se ha desdicho y opta por mantener el mismo procedimiento de años anteriores, cambiando solamente algunos criterios que lo único que harán será maquillar, pero no resolver realmente el problema, ya que el causante, el procedimiento, se mantendrá".

La dirigente sindical ha añadido que "CSIF ha actuado con responsabilidad, rigor y espíritu constructivo. Hemos presentado propuestas concretas, las hemos adaptado, hemos escuchado las dificultades planteadas por la Administración y hemos ofrecido respuestas técnicas en un plazo muy breve. Lo que no es aceptable es que, después de reconocer el problema, se pretenda mantener prácticamente el mismo procedimiento que ha generado el caos actual".

CSIF, que cuenta con el 62% de la representatividad sindical en la Comisión del Convenio Colectivo del profesorado de Religión, insiste en que la causa fundamental de la atomización es que el profesorado se ve "obligado a elegir a ciegas", sin conocer en el momento de la adjudicación cuántas horas reales están disponibles en cada centro. Esta falta de información provoca combinaciones ineficientes, división de horarios, multiplicación de centros por docente y adjudicaciones que, año tras año, empeoran la situación.

El acto público permitiría que cada docente eligiera con información actualizada, conociendo en tiempo real las vacantes y las resultas que se fueran generando durante el procedimiento. Para CSIF, esta fórmula aportaría más transparencia, reduciría la sensación de inseguridad o arbitrariedad y permitiría avanzar progresivamente hacia una adjudicación más racional, menos fragmentada y más respetuosa con las condiciones laborales del profesorado.

La Central Sindical ha señalado que la "tibieza" que demuestra la Administración educativa andaluza pone "aún más en peligro la supervivencia" de la asignatura a medio plazo, por el "caos organizativo" que es "cada vez mayor" a comienzo de curso, y que desde un planteamiento "simplista" puede parecer que es debido a la presencia de esta asignatura en la escuela pública, cuando la "realidad" es que es debido al "inmovilismo" de la Consejería al mantener un procedimiento de adjudicación que es el que causa realmente esta "lamentable situación".

"En ningún momento --concluye la Consejería-- se ha producido una situación de caos, y mucho menos ha habido inacción por parte de la Junta, como lo demuestran las numerosas reuniones realizadas, el trabajo técnico con las distintas delegaciones territoriales, y los cambios producidos en los últimos cursos en los criterios de adjudicación e incluso en el propio convenio. La búsqueda de la mejora de las condiciones laborales del profesorado y del desarrollo de las actividad docente en los institutos está siempre en el centro de nuestro trabajo junto a las organizaciones sindicales".