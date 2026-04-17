CTA y Cenpromype informan a las empresas andaluzas sobre oportunidades en Centroamérica y el mercado multilateral.

El director Económico-Financiero y adjunto a la Dirección General de CTA, Leonardo Bueno, y el director ejecutivo de Cenpromype, David Cabrera. - CTA Y CENPROMYPE

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y el Centro para la promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (Cenpromype) han celebrado una jornada en la sede de la primera en Sevilla para informar a las empresas andaluzas sobre oportunidades en Centroamérica y el mercado multilateral. Durante este acto, el director Económico-Financiero y adjunto a la Dirección General de CTA, Leonardo Bueno, ha explicado que CTA y Cenpromype han firmado un acuerdo de colaboración para promover oportunidades de inversión empresarial en Centroamérica.

"Este convenio es un puente de oportunidades para las empresas andaluzas en la región", ha subrayado, según ha recogido la entidad en una nota. Por su parte el director ejecutivo de Cenpromype, David Cabrera, ha incidido en que la situación en Centroamérica y oportunidades para las empresas europeas, así como claves para acceder al mercado centroamericano y mecanismos de financiación de organismos multilaterales y estrategias y acciones para aprovechar las oportunidades existentes en la región.

El mercado multilateral es el conjunto de oportunidades de negocio generadas por proyectos en países en vías de desarrollo financiados por organismos internacionales (como el Banco Mundial, el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros muchos). Estas instituciones financian obras, bienes y servicios, ofreciendo a las empresas contratistas alta seguridad de cobro y oportunidades globales.

En el marco de su nuevo plan estratégico 2026-2029, CTA está reforzando su posicionamiento internacional y en el mercado multilateral y ofrece su apoyo a empresas innovadoras andaluzas interasadas en abordarlo o crecer en este ámbito. CTA es ya un socio reconocido en proyectos internacionales de innovación, con participación en más de 70 proyectos financiados por la Comisión Europea y entidades del mercado multilateral y más de 750 colaboradores en 57 países.