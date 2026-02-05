Cuatro colegios de Córdoba y Palma del Río se suman a los de 25 municipios del Sur que cierran

Desbordamiento del río Cabra, en término municipal de la localidad egabrense, donde este jueves permanecen cerrados los centros educativos por el temporal. - AYUNTAMIENTO DE CABRA

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos colegios en Palma del Río (Córdoba) y otros dos en Córdoba capital se han sumado al listado de centros educativos cerrados en la provincia este jueves, como medida preventiva ante los efectos del temporal, y que ya incluía a todos los colegios e institutos radicados en 25 municipios de la Subbética y de la Campiña cordobesa.

Así lo ha determinado la Junta de Andalucía, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya informado, tal y como recoge en su web, consultada por Europa Press, que toda la Subbética y parte de la Campiña estén en situación de aviso naranja por vientos fuertes, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que el resto de la provincia está en situación de aviso amarillo por vientos fuertes, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Ante ello, desde la Junta se ha comunicado que en la jornada de este jueves permanecerán cerrados todos los centros educativos en los municipios de Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Castro del Río, Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fuente-Tojar, Iznájar, Lucena, Luque, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, Valenzuela y Zuheros.

Junto a ello, tampoco abrirán en esta jornada sus puertas el CEIP San Sebastián y la Escuela Infantil Vicente Nacarino, ambos en Palma del Río, mientras que la capital cordobesa permanecerán cerrados el CEIP Joaquín Tena Artigas, en la barriada periférica de Alcolea, y el CEIP Guillermo Romero Fernández, en la Carretera del Aeropuerto.

De igual forma, también estarán cerrados durante este día los campus y centros de la Universidad de Córdoba (UCO), con el objetivo, según ha informado la misma en una nodad, de "reducir la movilidad y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria", razón por la que mantiene el mencionado cierre, que ya aplicó ayer miércoles, junto a la "suspensión de la actividad durante este jueves, ante la persistencia de restricciones en diversas zonas de la provincia".