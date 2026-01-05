Cuatro detenidos en Jaén acusados de delitos de robos en domicilios donde sustraían armas y numerosos efectos

Armas recuperadas - CNP

JAÉN 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Jaén capital a cuatro personas --tres hombres y una mujer-- acusados de delitos de robos con fuerza en domicilios donde se sustrajeron numerosos efectos, además de documentación y varias armas.

La investigación arrancó en octubre cuando se detuvo 'in fraganti' a un hombre robando en un domicilio de Jaén. De esta forma, se pudieron esclarecer varios robos y se localizaron numerosos efectos sustraídos, pero faltaban las armas de fuego, con el consiguiente riesgo y alarma social que dicha circunstancia puede generar en la población.

Comenzó así la Operación Espejo para localizar y recuperar las armas que habían sido denunciadas como sustraídas y que no se habían conseguido recuperar. Con la reproducción de grabaciones realizadas por cámaras de seguridad en la zona de los robos, los agentes pudieron identificar como el detenido en octubre facilitaba a un grupo de cuatro personas un bulto de grandes dimensiones, que pudieran ser compatibles con las armas de fuego denunciadas como robadas, apreciándose igualmente, la funda de transporte de una de las armas.

A partir de ese momento, se comienzan a realizar las correspondientes vigilancias y seguimientos. El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén, que tenía incoadas diligencia previas, otorgó el mandamiento de entrada y registro del domicilio de dos de los ahora cuatro detenidos, donde las investigaciones indicaban que pudieran estar las armas.

De esta forma, se localizaron 1.750 euros en metálico, un arma de fuego sin marca con tres cargadores, un machete, un bastón estoque, dos carabinas de aire comprimido, tres navajas de grandes dimensiones, una navaja automática, una espada corta, un punzón y una defensa policial.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad con cargos.