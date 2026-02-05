Cuatro detenidos por tenencia ilícita de armas tras un aviso por reyerta en Cúllar Vega (Granada)

Arma intervenida por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CÚLLAR VEGA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a cuatro jóvenes de entre 19 y 28 años como presuntos autores de un delito de tenencia ilícita de armas tras un aviso por una reyerta en Cúllar Vega (Granada).

Además, uno de ellos ha sido investigado también por un delito de conducción temeraria.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del pasado domingo 1 de febrero, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Granada alertó de una posible reyerta en una calle de Cúllar Vega.

Varias patrullas en servicio de la Compañía de la Guardia Civil de Armilla se desplazaron de inmediato hasta el lugar. Al percatarse de la presencia de los agentes, los ahora detenidos emprendieron la huida en un turismo, por los que los guardias civiles establecieron un dispositivo de seguimiento.

El vehículo fue interceptado tras recorrer unos tres kilómetros, durante los cuales circuló de manera temeraria. Una vez detenido el turismo, los agentes identificaron a los cuatro ocupantes del vehículo y procedieron al registro del vehículo.

Durante la inspección localizaron, oculta en una riñonera bajo el asiento delantero derecho, una pistola Walther P99 AS con el número de serie borrado, así como tres cargadores municionados.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la detención de los cuatro ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito de tenencia ilícita de armas. Asimismo, el conductor ha sido también investigado por un delito de conducción temeraria.