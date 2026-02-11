Cuatro investigados por agresión tras una discusión en un local de ocio nocturno en Castro del Río (Córdoba)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Córdoba en Castro del Río - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de lesiones en la localidad de Castro del Río (Córdoba) tras supuestamente agredir a otra persona, que necesitó asistencia médica de urgencia y requirió puntos de sutura en la cabeza, además de sufrir una fractura en el pie, después de parar una discusión en un local de ocio nocturno.

Según informa la Benemérita, los agentes tuvieron conocimiento, tras denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Castro del Río, de que en un establecimiento de ocio nocturno de la localidad se inició una discusión entre varias personas, quienes pretendían agredir a otro cliente que se encontraba en el mismo local.

La Guardia Civil pudo saber que la víctima, tras reconocer a la persona que iba a ser agredida, se interpuso para mediar e impedir la pelea, logrando su objetivo en un primer momento, pero momentos después, al abandonar el establecimiento y ya en la vía pública, fue agredido por cuatro de los individuos del grupo anterior, resultando herido con lesiones graves.

Así las cosas, la Guardia Civil inició inmediatamente una investigación al objeto de identificar a todos los implicados en los hechos denunciados, dando como fruto la identificación y localización de los agresores, resultando ser todos ellos de la vecina localidad de Nueva Carteya, procediendo entonces a investigar a los cuatro como presuntos autores de un delito grave de lesiones. Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.