El debate de RTVE por el 17M lidera en audiencia en Andalucía con un 15,3% de cuota y 366.000 espectadores de media

Los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, el presidente PP-A y actual presidente de la Junta, Juanma Moreno (2d); la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (2i); el portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuel Gavira (c); - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El debate entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta que emitió este pasado lunes, 4 de mayo, por la noche Radio Televisión Española (RTVE) de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo lideró en audiencia en esta comunidad autónoma, con un 15,3% de cuota y 366.000 espectadores de media en La 1 de TVE y el Canal 24 horas.

Así lo han destacado este martes desde RTVE, desde donde han precisado que el debate alcanzó "más de 1,1 millones de espectadores únicos".

Además, a nivel nacional el debate anotó un 1,2% de cuota de pantalla y 156.000 espectadores de media en el Canal 24 horas, mientras que el análisis posterior llegó al 3,2% y 263.000 espectadores. En conjunto, alcanzó a más de un millón de espectadores únicos.

El debate enfrentó a los candidatos a la Presidencia de la Junta del PP-A, Juanma Moreno; PSOE-A, María Jesús Montero; Vox, Manuel Gavira; Por Andalucía, Antonio Maíllo, y Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Moderado por Xabier Fortes y Laura Clavero en las instalaciones de RTVE en la Isla de la Cartuja de Sevilla, el debate se articuló en torno a tres bloques --'Economía: empleo, vivienda e infraestructuras'; 'Políticas sociales: sanidad, educación e inmigración'; y 'Financiación autonómica, pactos y regeneración'--, cada uno con una duración de 25 minutos.

