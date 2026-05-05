Piden a las candidaturas de las elecciones andaluzas la reapertura de la línea férrea Guadix Baza Almanzora Lorca

Puente de hierro de Baúl. - AAF COMARCA DE BAZA

GRANADA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza y la Plataforma Comarca de Guadix por el Tren (ambas con sede en la provincia de Granada) han reclamado a todas las candidaturas que se presentan a las elecciones andaluzas del 17 de mayo la reapertura de la línea férrea Guadix Baza Almanzora Lorca.

A través de un comunicado de prensa, los colectivos ferroviarios señalan que, si bien la competencia en infraestructuras ferroviarias que discurran por varias comunidades autónomas es exclusiva del Estado, "el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de Andalucía otorga a la Junta la competencia en la red de ferrocarriles cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz".

Por ello, "y dado que el foco en esta campaña electoral se está situando en los servicios públicos", los referidos colectivos demandan a los partidos "que no hagan el vacío al transporte público, que se impliquen y apuesten por el servicio público que es el ferrocarril para vertebrar las comarcas vaciadas andaluzas, en particular que impulsen la reapertura de la línea férrea Guadix Baza Almanzora Lorca en el tramo andaluz".

Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza y Comarca de Guadix por el Tren insisten en que dicha reapertura es viable e incluso rentable incluida en el trazado del Corredor Ferroviario Mediterráneo, y que es una alternativa cierta para mejorar la red ferroviaria estatal , "como hemos demostrado ante el Ministerio de Transportes".