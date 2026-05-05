Paradela (PP) destaca el "momento industrial" de la provincia de Sevilla y la reducción en nueve puntos del paro

El número dos de la lista del PP por Sevilla para el 17M, Jorge Paradela, en una industria de Morón de la Frontera. - PP

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El número dos de la lista del PP por Sevilla para las autonómicas del próximo 17 de Mayo, Jorge Paradela, ha destacado el "momento industrial" por el que pasa, a su juicio, la provincia de Sevilla, al igual que el resto de Andalucía, donde el 30% del crecimiento de la economía regional en 2025 "se debe a la industria". Igualmente, el candidato ha destacado la reducción del desempleo en nuevo puntos desde que gobierna Juanma Moreno.

En una atención a medios en Morón de la Frontera (Sevilla) con motivo de una ronda de visitas a industrias de este municipio sevillano, Paradela ha cifrado en 45.600 más los empleados que hay en el sector industrial desde que arrancó la última Legislatura. "La industria se está comportando de una forma verdaderamente interesante", ha subrayado el candidato, que ha remarcado que este tipo de empleos son "más estables en el tiempo, resisten mejor las crisis y tienen también salarios más altos en promedio".

"Es un sector al que el Gobierno del PP está dedicando mucha atención, y lo hacemos poniendo planes, una planificación muy ambiciosa en curso, sobre todo, centrada en 21 sectores industriales de enorme fortaleza y potencial; también mucha proactividad, mucho tiempo dedicado a las empresas; agilidad administrativa e instrumentos de impulso que están bien diseñados, que recogen los intereses, las palancas que necesitan las empresas para ser más competitivas", ha argumentado Jorge Paradela.

En la provincia de Sevilla , desde 2018, el paro ha bajado en Sevilla del 21% al 12%. "Son casi nueve puntos, 8,9 puntos, los que se han reducido". "En la provincia de Sevilla hay 109.000 ocupados más desde que gobierna Juanma Moreno y eso evidentemente es lo que esperamos que continúe si los andaluces le otorgan de nuevo la confianza en forma de una mayoría de estabilidad que nos permita seguir gestionando con capacidad de decisión, con capacidad de influencia".

