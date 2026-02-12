Defraudados 90.000 euros en estafas cometidas con suplantación en varios municipios de Granada

Archivo - La Guardia Civil investiga delitos de estafa, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada ha alertado este jueves a la ciudadanía sobre la comisión de delitos de estafa en distintos municipios de la provincia de Granada mediante la suplantación de entidades bancarias y compañías telefónicas, con un perjuicio económico total que supera los 90.000 euros.

Los hechos han sido denunciados en diferentes puestos de la Guardia Civil. En uno de los casos, ocurrido en una localidad de la Alpujarra, los autores, haciéndose pasar por agentes de una entidad bancaria, contactaron con la víctima y la guiaron para "realizar diversas operaciones bancarias, logrando estafarle 5.600 euros", según ha detallado la Guardia Civil en una nota de prensa.

En otro suceso, denunciado en una localidad de la comarca de Guadix, los estafadores se hicieron pasar por empleados de una conocida compañía telefónica y consiguieron que la víctima "facilitara sus datos personales y bancarios, detectando posteriormente varias operaciones no autorizadas en su tarjeta por un importe cercano a los 27.000 euros".

Asimismo, en una localidad del cinturón granadino, una víctima denunció haber recibido un SMS y una llamada telefónica en las que los autores se hicieron pasar por empleados de una entidad bancaria, consiguiendo que "realizara una transferencia por valor de 3.870 euros". En otra, la Guardia Civil investiga una estafa cometida mediante el servicio de pago inmediato Bizum, en la que los autores, suplantando a una compañía telefónica, convencieron a la víctima para "realizar varios envíos de dinero por un importe total de 450 euros, bajo la falsa promesa de que le sería devuelto con posterioridad".

Por último, en la costa granadina se denunciaron otras dos estafas. Una de las víctimas, responsable de una empresa, recibió un correo electrónico con una factura por importe de 4.800 euros que debía abonar. En este caso, la empresa que remitía la factura era conocida por la víctima, pues realmente había adquirido los productos que figuraban en dicha factura, "pero los estafadores suplantaron los datos de la empresa y modificaron el número de cuenta para que el dinero de la transferencia acabara en su poder".

En el caso de la otra víctima, recibió un mensaje de texto de su entidad bancaria en el que le alertaban de una operación no autorizada y le indicaban un número de soporte al que llamar en caso de no reconocer dicha operación. Al realizar esta llamada, los estafadores, haciéndose pasar por empleados de la entidad bancaria, le solicitaron datos de acceso a sus cuentas y, "tras hacerse con ellos, realizaron movimientos fraudulentos por un importe de algo más de 48.300 euros".

Las diligencias instruidas han sido remitidas a los equipos especializados de la Guardia Civil para la investigación de delitos telemáticos, no descartándose la existencia de más víctimas relacionadas con estos hechos.