El delegado de la Junta en Granada pide a Fernández que "no falsee la realidad" en relación con las titulaciones de IA

GRANADA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Antonio Granados, ha emplazado al secretario provincial del PSOE, Pedro Fernández, a que "no falsee la realidad" en relación con las titulaciones sobre Inteligencia Artificial (IA) que la Universidad de Granada (UGR) tenía previsto impartir a partir del curso que viene y que han recibido informe desfavorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).

El secretario general de los socialistas en la provincia de Granada, Pedro Fernández, ha dicho estar confiado este miércoles en que la Junta "rectifique de inmediato" lo que ha considerado un "atentado" contra la UGR, en una nota de prensa del PSOE en referencia a la polémica suscitada tras este informe de la Accua.

En un audio remitido a Europa Press en respuesta a estas declaraciones, Granados ha pedido a Fernández, que es también delegado del Gobierno central en Andalucía, que "no falsee la realidad" o "no la invente" y que "se informe, ya que si no se entera de lo que sucede es muy preocupante" en tanto, ha añadido, el organismo que "aprueba o desaprueba" y "estima o desestima un título de nueva creación en toda España es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades".

En este sentido, Granados ha proseguido apuntando a que Fernández "no le puede pedir a la Junta de Andalucía que rectifique por la implantación de los nuevos títulos, ya que no es competencia" de la Administración autonómica la misma sino que, según el delegado del Gobierno andaluz, "se lo tiene que reclamar a su propio" Ejecutivo "y que sea el Ministerio el que resuelva favorablemente la implantación de estos títulos con el informe independiente en contra".

"La competencia de la Junta de Andalucía es tener una agencia que evalúa de manera independiente los títulos", si bien "puede suceder", ha indicado Granados al hilo de las críticas a la labor de la Accua, que "no sepan lo que es la palabra independiente".

Por otro lado, ha pedido a Fernández "que se acaben los agravios contra Andalucía" y "que termine la infrafinanciación a la cual" ha dicho que somete el Gobierno central a la comunidad autónoma "en contra de los intereses de todos los andaluces".

También ha solicitado "que se termine el mal servicio porque es una situación inadmisible lo que se está viviendo" con Renfe "en todo el territorio", lo cual "hace bastante daño" al turismo y, "sobre todo, a la capacidad" de España y Andalucía.

"Y finalmente, si hablamos de IA, que no olvide que fue el Gobierno de España el que, de una manera arbitraria, determinó que Granada no tuviera la sede" de la agencia de supervisión de esta tecnología en el ámbito estatal, ha concluido.