Delgado (Podemos) advierte de las "pésimas" condiciones del Infoca tras reunirse con representantes sindicales

Reunión del candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, con representantes sindicales del Infoca. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha mantenido junto a la portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía y compañera de partido, Alejandra Durán, una reunión con representantes sindicales --Asociación Movimiento Infoca, CGT y CCOO-- del colectivo de bomberos del Infoca tras la que ha advertido del "hartazgo" y las "pésimas condiciones, humanas y materiales, de quienes se juegan la vida para protegernos".

"Ya sufrieron el abandono del Gobierno de Moreno Bonilla durante el verano, con nuestros montes incendiados, y lo han vuelto a sufrir durante las recientes inundaciones por los temporales", ha criticado el candidato de Podemos, quien en un comunicado ha aseverado que "nada ha cambiado desde entonces: ni antigüedad, ni recursos, ni formación".

Los representantes sindicales y Delgado han señalado que los fenómenos meteorológicos extremos "van a ser más frecuentes debido al cambio climático", y han criticado que la "prevención" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) "es inexistente", de forma que "realmente actúan improvisando".

Desde Podemos Andalucía han expresado su "apoyo" a los bomberos forestales y han considerado "vergonzosos" los equipos empleados durante las labores en los municipios más afectados por el "virulento" tren de borrascas. "Es delirante que nuestros servidores y servidoras públicos, que están arriesgando su integridad física, tengan unos equipamientos tan inoperantes", han apuntado.

Delgado ha señalado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, al que ha afeado por "haber adjudicado un contrato menor de 535 equipamientos impermeables con coste promedio de menos de 35 euros".

Además, el candidato de Podemos ha acusado al Gobierno de Moreno de tener sumido a los bomberos del Infoca en una situación de "explotación laboral", cobrando "las guardias de 24 horas como si fueran de siete, personas atadas todo el día y sueldos que no concuerdan con sus niveles de riesgo", además de con "unos equipamientos de risa", ha denunciado.

"Nosotros pedimos recursos para trabajar más", han subrayado los representantes sindicales, quienes, según explican desde Podemos, han añadido que "no podemos dar asistencia en diferentes circunstancias sin tener una formación específica", así como han señalado al Gobierno de Moreno por su "postureo".

Finalmente, Juan Antonio Delgado ha concluido señalando que "nuestros bomberos exigen el cumplimiento de sus derechos sociolaborales", y ha subrayado que "ellos no tienen que actuar como héroes", sino que "deben tener los medios necesarios para desempeñar su labor", según ha zanjado.