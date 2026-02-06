Desalojadas una quincena de viviendas en la Estación Linares-Baeza (Jaén) ante la crecida del río Guadalimar

Estado de la carretera JV-3043 que une Lupión (Jaén) con la Estación Linares-Baeza - AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

JAÉN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La crecida del río Guadalimar a su paso por la Estación Linares-Baeza ha llevado al desalojo de una quincena de viviendas en la barriada del Puente de los Chozos. Además, en Andújar, En ocho personas han sido evacuadas con carácter preventivo por la subida de nivel de los arroyos.

También la carretera JV-3043 que une Lupión (Jaén) con la Estación Linares-Baeza, a su paso por el término municipal de Ibros (Jaén), ha colapsado y se encuentra totalmente hundida e intransitable

Así lo ha indicado el 112 en su balance de incidencias donde aparece que durante la noche, en Mengíbar (Jaén) una mujer ha resultado herida al derrumbarse el techo de su vivienda. Según las mismas fuentes la mujer presentaba heridas leves, ha sido atendida en el lugar y trasladada a la casa de unos familiares.

También en Ibros, por la crecida del río Guadalimar, se han anegado varias fincas agrícolas mientras que en Santiago-Pontones (Jaén), la pedanía de Coto-Ríos se mantiene aislada.

Desde este Ayuntamiento se ha informado de que se ha logrado limpiar lo más afectado por el desbordamiento del río Zumeta y los desprendimientos producidos en la carretera del valle del Zumeta y del valle del Segura. No obstante se advierte de que continúan los desprendimientos de ladera y la caída de pinos, existiendo riesgo para la circulación.

Por otro lado, sobre las 8,15 horas, en Iznatoraf (Jaén), ha cedido la muralla que rodea la Ermita del Santísimo Cristo. Los servicios municipales han acotado la zona sin que nadie haya resultado herido.