Desarticulada en Córdoba una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a nivel nacional e internacional

Cocaína, marihuana, hachís y dinero intervenido a la organización criminal de gran actividad desde Córdoba. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Córdoba una organización criminal de gran actividad dedicada al tráfico de cocaína, marihuana y hachís a nivel nacional e internacional, tras una investigación iniciada a principios de este año. La operación se ha saldado con siete detenidos, de los cuales seis han ingresado en prisión, y la intervención de droga y dinero en efectivo.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la organización desarrollaba su actividad en diversas zonas de la provincia, operando tanto en el tráfico al por mayor como en la distribución de menudeo. Los investigadores detectaron incluso labores de 'tele-coca' por parte de varios de los investigados, así como diversos puntos de venta de gran intensidad.

En el marco de la investigación, denominada 'Operación Trajano', la Policía Nacional ha localizado un domicilio en la zona de Lepanto, en la capital cordobesa, que la organización utilizaba para la custodia de la sustancia estupefaciente a modo de 'guardería'.

Asimismo, se detectó un vehículo que realizaba un desplazamiento entre Córdoba y la localidad de Almodóvar del Río, en cuyo interior se intervinieron más de 500 gramos de cocaína, mil gramos de hachís y más de 4.000 euros en efectivo, procediendo a la detención de dos personas.

Posteriormente, fruto de la investigación policial, los agentes han detenido a otras cinco personas miembros de la organización criminal. Las detenciones se han llevado a cabo de manera consecutiva y, en una de las intervenciones policiales, los agentes han interceptado un vehículo que se dirigía a una empresa de paquetería para el envío de cogollos de marihuana, ya empaquetados, con destino al extranjero.

En la fase final de la investigación, se ha procedido a la entrada y registro de dos domicilios y de un local, quedando desarticulado un entramado criminal de gran actividad en la provincia.

HACHÍS ADULTERADO

De especial interés en la investigación ha sido la intervención de hachís adulterado sintéticamente, conocido como 'drive', una sustancia significativa por su elevado valor económico y riesgo para la salud pública.

En total, han sido detenidas siete personas por la presunta autoría de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, de las cuales seis han ingresado en prisión provisional a la espera de juicio.

Entre los efectos intervenidos destacan más de medio kilo de cocaína, casi 9.000 gramos de hachís, más de 20 kilos de cogollos de marihuana empaquetados para su envío al extranjero, casi 36.000 euros en efectivo, un vehículo intervenido y diverso material para el empaquetado y corte de sustancia.