Desmantelado en Baza (Granada) un punto de venta de droga que distribuían a domicilio

Droga y dinero intervenidos. - POLICÍA NACIONAL

BAZA (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga en Baza (Granada) y ha detenido a dos hombres por un delito contra la salud pública tras averiguar que uno presuntamente era el propietario de la mercancía y encargado de venderla a domicilio; y el otro la guardaba en su casa.

A raíz de las pesquisas policiales, los agentes determinaron la existencia en la localidad de estas dos personas con antecedentes previos que presuntamente estarían dedicándose al "menudeo de drogas".

Mientras que uno de ellos era el encargado de guardar la droga en su domicilio para no levantar sospechas, el otro pasaba frecuentemente por allí para recoger la cantidad necesaria realizando una modalidad conocida como 'tele coca', desplazándose hasta la localización del cliente una vez que había llegado a un acuerdo con él por una aplicación de mensajería sobre la cantidad y el precio de la venta.

En la investigación patrimonial que se realizó a ambos sospechosos también se pudo constatar que sin tener una actividad laboral conocida ambos tenían un tren de vida que no correspondía con sus ingresos, levantando más aún las sospechas de los agentes.

Durante el registro, los agentes encontraron en la vivienda que hacía la función de almacén 70 gramos de cocaína, 45 gramos de hachís, marihuana en varios formatos, una navaja de grandes dimensiones, una balanza de precisión y 1.290 euros.

En la vivienda de quien hacía la función de repartidor los agentes localizaron 7.780 euros perfectamente agrupados y colocados en una bolsa y un monedero.

Los detenidos son dos varones de 28 y 33 años respectivamente con antecedentes policiales previos y han pasado a disposición de la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia de Baza.