Desmantelado un cultivo con casi 740 plantas de marihuana en Baños de la Encina (Jaén) con dos detenidos

Agentes desmantelan un cultivo con más de 700 plantas de marihuana en Baños de la Encina - GUARDIA CIVIL

JAÉN 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, concretamente agentes del Equipo ROCA de la Compañía de La Carolina, en el marco de la operación denominada 'Blashand', ha detenido a dos personas e investigado a otras cinco como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública por tráfico de drogas y cultivo y elaboración de cannabis, así como de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, tras detectarse indicios de la existencia de un grupo presuntamente dedicado al cultivo de cannabis y a la distribución y venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Baños de la Encina (Jaén), informa en un comunicado.

Las gestiones practicadas permitieron determinar que se trataba de una organización estructurada cuyos integrantes desempeñaban funciones diferenciadas y coordinadas, orientadas al cultivo y elaboración de cannabis, así como a la distribución y venta de droga.

La Guardia Civil ha culminado esta operación con la práctica de dos entradas y registros en inmuebles de dicha localidad. En uno de ellos, utilizado como punto de venta de droga, los agentes intervinieron 53 gramos de cocaína, además de dinero en efectivo, armas blancas, balanzas de precisión, envases y utensilios destinados a la dosificación de las sustancias, así como diversa documentación con anotaciones relacionadas con la contabilidad y el control de las ventas.

En el segundo inmueble fue localizada una plantación indoor de cannabis, donde se intervinieron 737 plantas de marihuana y abundante material destinado a su cultivo, entre el que se encontraban focos halógenos, transformadores, equipos de aire acondicionado, ventiladores y extractores de aire.

La instalación eléctrica que abastecía los sistemas de iluminación, climatización y ventilación se encontraba conectada fraudulentamente a la red de suministro mediante un "enganche ilegal". El fraude detectado supera los 20.000 euros, correspondientes al consumo eléctrico no facturado.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, los investigados y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.