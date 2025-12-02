Desmantelados tres puntos de venta de droga en Baza (Granada) e intervenidos tres machetes

Efectos incautados en la operación Jaula - POLICÍA NACIONAL

BAZA (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Baza, en el norte de la provincia de Granada, a tres varones y a tres mujeres de entre 21 y 54 años, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras haber registrado tres domicilios en los que se hallaron 57 dosis de cocaína, 41 dosis de heroína, 41 pastillas de MDMA, 110 gramos de cogollos de marihuana y 3 kilogramos de sustancia para adulterar la droga, junto con más de 4.700 euros y tres machetes de grandes dimensiones.

La operación Jaula comenzó después de recibirse cierta información que señalaba a tres domicilios de la ciudad de Baza como posibles puntos de venta de sustancias estupefacientes. Después de realizar las comprobaciones oportunas para comprobar estos hechos, los agentes solicitaron la autorización judicial para realizar el registro de estos tres domicilios, según ha informado este martes la Policía Nacional.

En el primero de los domicilios registrados los policías encontraron 41 envoltorios con heroína y 57 envoltorios con cocaína, además de incautar más de 2.900 euros en metálico y dos teléfonos móviles. Como presuntos responsables de este punto de venta de sustancias estupefacientes fueron detenidos dos varones de 33 y 29 años respectivamente.

Durante el segundo de los registros se detuvo, como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, a dos mujeres de 53 y 21 años respectivamente, junto con un varón de 54 años. Los policías pudieron entrar en la vivienda, fuertemente protegida con rejas, puerta blindada y otra puerta con anclajes, encontrando en el interior de la misma 14 gramos de marihuana, tres teléfono móviles, más de 1.800 euros en metálico y tres machetes.

En el último domicilio registrado fue detenida una mujer de 26 años de edad como presunta responsable del tercer punto de venta de droga. En el interior de la vivienda los agentes localizaron 41 pastillas de MDMA, una bolsa con cogollos de marihuana, tres paquetes con sustancia para "cortar" las sustancias estupefacientes, una balanza de precisión y varios envoltorios plásticos de los utilizados para dosificar la cocaína.

Los detenidos, tres varones y tres mujeres de entre 21 y 54 años, ya han pasado a disposición de la autoridad judicial, han detallado desde la Policía Nacional.