El desprendimiento de un talud obliga a cortar la A-4154 en Priego de Córdoba

Desprendimiento de un talud en la A-4154. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado este miércoles de que la carretera autonómica A-4154 ha sido cortada al tráfico a su paso por la localidad de Priego de Córdoba debido al desprendimiento de un talud de tierra que ha ocupado toda la calzada como consecuencia de las lluvias y vientos provocados por la borrasca Leonardo.

Tal y como ha puesto de manifiesto la Administración autonómica, el corte de esta carretera autonómica va desde el pk 54+300 al 40+000, mientras que el movimiento de tierras se ha producido, aproximadamente, en el pk 45+000.

Igualmente, la A-305, entre el pk 39+800 y el pk 40+000, registra un corte parcial por un salto de agua del arroyo Salado, que ocupa más de la mitad de la calzada y que ya estaba señalizado. En este contexto, se ha establecido un paso alternativo por carril derecho. Esta incidencia se localiza en el termino municipal de Baena, cerca de a Valenzuela.

En lo que respecta a las carreteras provinciales, cabe recordar que la Diputación de Córdoba ha informado de que un total de seis vías de la red de provincial de carreteras permanecen cortadas al tráfico, en concreto la CO-7409, la CO-4205, CO-4207, la CO-3406, la CO-3105, la CO-3201 y la CO-7207.

Así, la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, se encuentra cortada a la altura del pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla, mientras que la CO-4205, de la A-307 a Montemayor por su estación, está cortada entre el pk 4+000 y el pk 5+000, también por desbordamiento, en este caso de los arroyos Carchena y Del Término, respectivamente.

La CO-4207, de Montilla a Montalbán, tiene restringido el tráfico a vehículos entre el pk 4+500 y el pk 6+000, por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado. Por su parte, la CO-3406, de la N-432 a Obejo, ha quedado cortada en el pk 11+530 por el deslizamiento del terraplén con afección sobre la explanación de la vía, que discurre a media ladera.

También está afectada la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales. Por último, la CO-7207, de CO-8209 a El Tarajal (Priego de Córdoba), ha quedado cortada a la circulación en el pk 1+500 por el desbordamiento del río Salado.