Detenida una joven tras la desarticulación de una plantación de marihuana en un piso de Granada capital

Archivo - Vista general de la comisaría de la Policía Local de Granada, en imagen de archivo - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 22 años ha sido investigada por la presunta comisión de un delito contra la salud pública tras la desarticulación el pasado domingo por la noche de un piso destinado en Granada "exclusivamente" al cultivo de marihuana.

Según ha informado la Policía Local de Granada en su perfil de la red social X, en un mensaje consultado por Europa Press, el domingo por la noche era detenida esta mujer como supuesta responsable de esta plantación bajo techo, en la que fueron intervenidas 271 plantas de cannabis.

El operativo se enmarca dentro de las investigaciones que viene realizando la Policía Local en su lucha contra la droga. El pasado 17 de noviembre, intervino 20,8 kilogramos de marihuana en la zona norte tras actuar con un vehículo sospechoso cuyo conductor, de 24 años, los transportaba al parecer en seis cajas y fue detenido.

De otra de estas investigaciones informaba este cuerpo de seguridad municipal el pasado 23 de octubre tras detener en la madrugada a dos personas de 46 y 35 años que habrían tratado de deshacerse de dos paquetes de hachís, de unos cien gramos cada uno, en el vehículo que ocupaban circulando por el barrio de la Chana al ver a una dotación policial. Además portaban cuatro teléfonos y unos 2.000 euros en metálico.