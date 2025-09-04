Detenida una mujer que intentaba introducir droga en la cárcel de Córdoba

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en coordinación con la Dirección del Centro Penitenciario Córdoba-Alcolea, han realizado una actuación conjunta que ha supuesto la detención de una mujer acusada de intentar introducir hachís y cocaína en la cárcel.

Según ha indicado en una nota la Benemérita, que lleva a cabo regularmente actuaciones conjuntas con Instituciones Penitenciarias en materia de detección y prevención de introducción de drogas, una de estas acciones ha permitido la detención de una persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

La actuación, que ha sido realizada de forma conjunta por funcionarios de Prisiones y agentes de la Guardia Civil, ha permitido llevar a cabo una inspección momentos antes del acceso a las visitas programadas con algunos de los reclusos. Durante la misma, se ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública y que previamente había sido marcada por un can de la unidad cinológica de Instituciones Penitenciarias.

A dicha persona le fueron localizadas una bellota, aparentemente de hachís, arrojando un peso de diez gramos, y una papelina de cocaína que ha arrojado un peso de un gramo. Los hechos descritos podrían constituir un delito contra la salud pública, con el agravante de haberse realizado en un centro penitenciario, castigado con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triple del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos, según el vigente Código Penal.

La colaboración entre Agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil y los Funcionarios del Grupo de Información del Centro Penitenciario (GICO), así como el personal de vigilancia del mismo, está aportando resultados como el expuesto, luchando activamente contra el tráfico y consumo de drogas en el Centro Penitenciario de Córdoba. La detenida, las diligencias instruidas y las sustancias estupefacientes intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.