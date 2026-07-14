Detenida una mujer en Villanueva de Córdoba con cuatro bellotas de hachís y pasta base de cocaína

Droga y navaja aprehendida por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Villanueva de Córdoba (Córdoba) a una vecina de la localidad como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras encontrar entre sus pertenencias cuatro bellotas de hachís, así como dos dosis de pasta de base de cocaína.

Según informa la Benemérita en una nota, la actuación se llevó a cabo el pasado 25 de junio, cuando efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Villanueva de Córdoba prestaban servicio preventivo de Seguridad Ciudadana en la zona de la estación de autobuses, con ocasión del Plan para la Prevención del Consumo de Drogas en Zonas de Ocio.

Durante el servicio, los agentes observaron a una persona que, al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud nerviosa y esquiva, cambiando bruscamente la dirección del paso, dando la vuelta y acelerando el paso, por lo que procedieron a su identificación.

Al observar los guardias civiles que la persona aumentaba su nerviosismo, decidieron realizar una inspección superficial de sus pertenencias, encontrando, ocultas entre sus prendas, cuatro bellotas de hachís, con un peso total de 41,5 gramos, así como dos dosis de una sustancia que, al parecer, resultó ser pasta de base de cocaína, portando también un arma blanca tipo navaja.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública, interviniendo la sustancia estupefaciente hallada. Las diligencias instruidas, junto con la detenida y la droga intervenida, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.