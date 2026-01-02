Detenida en Valdepeñas de Jaén acusada de sustraer una cartilla bancaria y hacerse con 15.000 euros

Archivo - La investigación la ha llevado a cabo la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una vecina de Valdepeñas de Jaén (Jaén), de 64 años, acusada de hacerse con la cartilla bancaria de una conocida para seguidamente sustraer 15.000 euros. En concreto, se le imputan los delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental.

La investigación se inició el pasado mes de noviembre del actual, cuando la hija de la víctima denunció la sustracción de la cartilla bancaria de su madre, comprobando poco después que habían retirado de la cuenta bancaria cerca de 15.000 euros.

En el transcurso de la investigación, los agentes revisaron la captación de imágenes de las cámaras de seguridad, ubicadas en las sucursales bancarias, de cuyos cajeros automáticos se habían realizado las extracciones de dinero, así como en ventanilla, confirmando la identidad de la autora.

La presunta autora aprovechó la confianza que en ella tenía la víctima para hacerse con la cartilla bancaria, retirando importantes cantidades de efectivo en distintos días del mes de noviembre pasado.

Tras su detención ha sido puesta a disposición judicial y seguidamente ha quedado en libertad con cargos.