Detenidas cuatro personas en una operación en el Parque Joyero de Córdoba contra el blanqueo de capitales

Archivo - El Parque Joyero de Córdoba. - PARQUE JOYERO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Guardia Civil han detenido este jueves a cuatro personas y han investigado a cuatro empresas en las instalaciones del Parque Joyero de Córdoba dentro de una operación contra el blanqueo de capitales con similares características a la desarrollada en la primavera de 2025, según han informado fuentes cercanas al caso.

En este sentido, los agentes han realizado dos registros en el Parque Joyero, así como cinco registros en diferentes domicilios de la capital cordobesa. Las fuentes han apuntado que no se descartan más investigaciones.

Durante los registros se ha incautado de gran cantidad de dinero en efectivo y metales preciosos, además se ha intervenido diversa documentación.

Al respecto, la Benemérita desarticuló en 2025 dos organizaciones criminales con capacidad para blanquear 400.000 euros al día a través de la compraventa de metales preciosos, como oro y plata, en el marco de la operación 'Fenicio-Diávolo 24'.

Como resultado de la investigación, 19 personas fueron detenidas, de las que siete ingresaron en prisión provisional, entre ellas el presunto cabecilla de la trama, y se investigó a otras seis personas físicas y a ocho personas jurídicas.

En concreto, la operación arrancó en abril del año 2024 cuando se averiguó que varias empresas de la provincia cordobesa recibían a diario grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de organizaciones criminales para que estas lo introdujeran en el circuito financiero legal.

La organización criminal, que operaba al menos desde el año 2012, utilizaba una oficina en la capital cordobesa para dirigir y gestionar el blanqueo de capitales y recibir enormes cantidades de efectivo. Además, contaba con ramificaciones y eslabones en diversas provincias de España --concretamente en Madrid, Salamanca y Zamora-- desde las que transportar el dinero en efectivo a varios puntos del territorio nacional para adquirir oro de procedencia irregular, llegando a realizar en coche hasta 1.200 kilómetros diarios.

Al respecto, el metal era posteriormente vendido en distintas empresas del Parque Joyero de Córdoba, desde donde se encargaban de su reintroducción en el mercado lícito.

De este modo, la investigación se centró en una serie de empresas 'pantalla', controladas por la organización criminal y administradas por testaferros, así como en las transferencias bancarias de fondos, aparentemente lícitos, una vez desvinculados de su verdadero origen criminal.

Con ello, dichos fondos blanqueados eran remitidos a los 'clientes de esta primera organización criminal, quienes los habrían entregado inicialmente en efectivo, de origen presuntamente ilícito, siendo esta una organización criminal de origen asiático.

CARÁCTER VIOLENTO

En este caso, la segunda organización criminal poseía un carácter violento, encontrándose algunos de sus miembros vinculados al tráfico de drogas y delitos contra las personas, actividades que originaban parte del capital blanqueado.

Igualmente, a partir de la investigación, se comprobó cómo miembros de la organización recogían, prácticamente a diario, cantidades indeterminadas de dinero en efectivo de diversos establecimientos asiáticos, por lo que no se descarta que una parte de los fondos blanqueados tuvieran su origen en un posible delito fiscal derivado de la incorrecta declaración de los beneficios obtenidos en estos negocios.

Una vez completada la operativa por la organización criminal de blanqueo de capitales, la organización criminal de origen asiático ('cliente') requería a la primera que les remitiesen los fondos blanqueados a empresas controladas por estos situadas en países de difícil cooperación internacional, como es la República Popular China.

MÁS DE 600.000 EUROS Y 12,5 KILOS DE ORO

Como resultado de la investigación llevada a cabo y ordenado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, se explotó la operación el día 18 de junio de 2025 con 20 registros practicados en las provincias de Córdoba (11), Zamora (2), Salamanca (2), Sevilla (2) y Madrid (3), así como una inspección fiscal de una fundidora de metales preciosos en Paracuellos de Jarama (Madrid).

Además, se detuvo a 19 personas e investigado a otras seis por la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, incluyendo los principales responsables de la organización criminal investigada. Paralelamente se ha imputado a ocho empresas, todas ellas de Córdoba.

Durante la práctica de estos registros fueron intervenidos 615.935 euros en efectivo; unos 12,5 kilos de oro, valorados en 1.150.000 euros aproximadamente; 15,2 kilos de plata, valorados en 15.200 euros; un gran número de joyas de origen desconocido, y ocho contadoras de dinero en efectivo.

Asimismo, hallaron dos pistolas, cuatro cargadores de arma de fuego y diversa munición. Del mismo modo, han sido intervenidos ocho vehículos, dos de ellos con sistemas de ocultación en dobles fondos, así como abundante documentación, la cual está pendiente de analizar.

El presunto cabecilla de la trama, con residencia en Córdoba, fue detenido en Sevilla capital con unos 10.000 euros, mientras que en su domicilio los agentes hallaron unos 215.000 euros. Se trata de un ciudadano de origen chino que tiene diferentes empresas, entre ellas bazares, restaurantes y otros negocios.

La investigación la comenzó el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba. Una vez detectada la dimensión de este esquema criminal, se solicitó el apoyo de la UPJZ Andalucía (Crain) y del Grupo de Blanqueo del Narcotráfico de la Unidad Central Operativa (UCO), quienes aunaron sus esfuerzos y conformaron un equipo conjunto de investigación, con más de 300 agentes desde diferentes zonas del país.