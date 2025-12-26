Detenido con 220 plantas de marihuana en Cerro Muriano (Córdoba)

Plantación de marihuana desmantelada en la barriada cordobesa de Cerro Muniano. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en la barriada cordobesa de Cerro Muniano con 220 plantas y ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Según ha informado la Benemérita en una nota, las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento los agentes de la posible existencia de una plantación de marihuana en una vivienda de la citada barriada, de modo que en la inspección practicada en la zona detectaron un fuerte olor a marihuana y apreciaron que la zona de cocheras de la vivienda permanecía las 24 horas con la luz encendida, lo que reafirmó las sospechas que los agentes mantenían sobre la existencia de una plantación de marihuana en su interior.

Fruto de la colaboración de personal de Endesa, comprobaron que la vivienda mantenía un enganche ilegal a la red eléctrica. Ante ello, registraron la vivienda y localizaron en su interior un cultivo tipo 'indoor' de marihuana, que albergaba unas 220 plantas de dicha droga, en avanzado estado de crecimiento y floración.

De este modo, desmantelaron la plantación e intervinieron todos los útiles necesarios para su mantenimiento, tales como lámparas, transformadores eléctricos, sistemas de ventilación y refrigeración, a la vez que detuvieron al propietario de la plantación como presunto autor de un delito contra la salud pública, por cultivo de droga y otro de defraudación de fluido eléctrico.

El detenido, la droga, los efectos intervenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.