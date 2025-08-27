Detenido un acusado de robar joyas, relojes y una tablet de un coche en el Sector Sur de Córdoba

Archivo - Agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, tras intervenirle diversos efectos, como joyas, relojes y una tablet, cuyo origen no pudo justificar y que posteriormente fueron reconocidos por sus legítimos propietarios.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron el día 22 de agosto, cuando un indicativo policial que realizaba labores de prevención de la delincuencia en la zona del Sector Sur observó a un individuo, conocido por los agentes por haber cometido con anterioridad otros delitos contra el patrimonio, portando una tablet.

Dado que dicha persona tenía una actitud sospechosa, los agentes procedieron a identificarlo. Durante el cacheo superficial se le intervino al varón además de la tablet, varias joyas y tres relojes, objetos cuya procedencia no pudo justificar, quedando todos ellos intervenidos.

Ese mismo día se recibió en dependencias policiales la denuncia de un ciudadano que había sido víctima de un robo con fuerza cometido en el interior de su vehículo, estacionado en una zona cercana. Entre algunos de los efectos sustraídos figuraban los mismos objetos incautados por los agentes en la actuación previa.

Con la información recabada, los agentes centraron sus gestiones en la localización del sospechoso, siendo finalmente detenido el lunes en la misma barriada del Sector Sur. Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial competente, ésta decretó su puesta en libertad con cargos. Gracias a la intervención de la Policía Nacional, la víctima del suceso pudo recuperar todos sus efectos.