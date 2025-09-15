Detenido por la agresión con arma blanca a un joven en Íllora (Granada) tras una discusión

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 42 años por supuestamente herir con arma blanca a un joven de 25 años en un enfrentamiento que tuvieron en Íllora, en el Poniente de Granada, este pasado domingo a última hora de la tarde, al parecer tras una discusión previa por un asunto de circulación vial.

Las fuentes consultadas por Europa Press en la Guardia Civil, cuerpo de seguridad que se ha hecho cargo de la investigación, han indicado que, tras los hechos, el ahora detenido en dependencias de la Guardia Civil se entregó en las instalaciones de la Policía Local de Íllora.

Otras fuentes cercanas al caso han señalado a Europa Press que la discusión previa habría tenido que ver con un asunto de circulación vial en una calle del término municipal de Íllora, sin que la vida del joven apuñalado, que hubo de ser trasladado al hospital este domingo, corra peligro.