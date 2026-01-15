Detenido por agresión sexual a una compañera en un colegio mayor de Córdoba

Archivo - Vista general del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido el domingo a un estudiante residente en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba capital, dependiente de la Universidad de Córdoba (UCO), como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una compañera en una habitación del centro, tras la denuncia sobre los hechos.

Según han confirmado fuentes de la investigación y ha adelantado 'Diario Córdoba', el suceso ha ocurrido el domingo 11 de enero, cuando la joven presentó la denuncia ante la Policía Nacional, de modo que el joven fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Al respecto, las diligencias fueron asumidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que derivó el caso a la Sección de Violencia sobre la Mujer. El presunto agresor ha quedado en libertad con cargos y con una orden de alejamiento, tras lo cual ha decidido volver a su ciudad natal.

Desde la UCO han informado de que desde un primer momento se han activado los protocolos para este tipo de situaciones, a la vez que se han puesto a disposición de la persona denunciante los recursos de atención, apoyo y acompañamiento, y la Universidad colabora con las autoridades competentes. En cuanto al presunto agresor, la asesoría jurídica ha iniciado los procedimientos internos pertinentes y, en la actualidad, no se encuentra en el centro debido a su situación judicial.