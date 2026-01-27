Detenido en Andújar (Jaén) por disparar desde el coche a los viandantes con una pistola de aire comprimido

Pistola de aire comprimido intervenida al conductor detenido - CNP

JAÉN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Andújar (Jaén) a un hombre acusado de disparar desde el coche a los viandantes con una pistola de aire comprimido. Al detenido se le ha imputado inicialmente un delito contra el orden público y lesiones.

La investigación se abrió tras conocer una serie de incidentes graves que estaban ocurriendo en la localidad y que estaban causando lesiones a viandantes que resultaban heridos con balines.

Atendiendo a los datos facilitados por las víctimas y testigos del lugar, los agentes conocen que el autor utilizaba un vehículo de color oscuro, con las lunas tintadas. Elegía a sus víctimas de manera aleatoria y cuando se encontraba a escasos metros de ellas, disparaba a partes vitales, llegando a ocasionar heridas en ojos y boca.

De esta forma, se puso en marcha un dispositivo policial para la localización y detención del autor de los hechos que estaba ocasionando una gran alarma social en la localidad. Para ello, se establecieron distintos puntos de control para localizar al vehículo desde el que disparaba al azar.

Fruto de ese dispositivo, se localizó un vehículo similar al buscado, procediéndose a la identificación de su conductor así como a su posterior cacheo. De esta forma, se localizó entre sus pertenencias, el arma con el que disparaba. Tanto el arma como el vehículo han sido intervenidos y el detenido puesto a disposición judicial.