Detenido en Bailén (Jaén) por sustraer joyas valoradas en 3.000 euros en seis robos con el método del tirón

JAÉN 8 Sep. (EUROPA PRES) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Bailén (Jaén) de 33 años como presunto autor de seis delitos de robo con violencia e intimidación, en su mayoría a personas mayores. Les sustraía bolsos o joyas de oro, que suman un valor aproximado de 3.000 euros, con el método del tirón.

Además, investiga a otra persona de 37 años, también vecina de la localidad, como presunto autor de un delito de receptación, según ha informado este lunes el Instituto Armado.

Fue el pasado agosto cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos, a través de una denuncia presentada en el puesto principal de Bailén. La víctima explicó que había sido abordada por el presunto autor en la vía pública, le solicitó dinero y, tras su negativa, le arrancó una cadena de oro que llevaba en el cuello causándole lesiones leves.

Los agentes iniciaron diversas gestiones para esclarecer los hechos, incluidos numerosos dispositivos para proceder a la detención del responsable, después de que se hubieran perpetrado en días posteriores varios robos con violencia con el mismo 'modus operandi'.

Finalmente, uno de esos operativos fue positivo y en la madrugada del 21 de agosto, la Guardia Civil, junto a la Policía Local de Bailén, procedieron al arresto del presunto autor.

El hombre solicitaba dinero a las víctimas, mayoritariamente personas de avanzada edad, más vulnerables a este tipo de robos. Tras su negativa, les sustraía por la fuerza bolsos o joyas de oro que portaban con el método del tirón, causando en algunos casos lesiones de diversa consideración.

Al detenido le constan numerosos antecedentes y, una vez puesto a disposición de la autoridad judicial, se decretó su ingreso en prisión, según ha precisado la Guardia Civil.

Los agentes continuaron con la investigación y pudieron localizar varias joyas robadas en establecimientos de compra venta de oro, entregadas por el presunto autor y, en alguna ocasión, por otra persona, a la que se le imputa un delito de receptación. Las joyas sustraídas tienen un valor aproximado de unos 3.000 euros.