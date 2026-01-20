Detenido en Baza (Granada) por un robo con violencia a una octogenaria en el que perdió el móvil

Comisaría de Baza (Granada). - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Baza (Granada) a un hombre de 29 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación tras haber abordado en una calle de la localidad a una octogenaria, tirándola al suelo boca abajo y causándole lesiones para quitarle el bolso, donde solo llevaba un juego de llaves.

Durante la huida el ladrón perdió el móvil, lo que resultó relevante para su detención, según detalla el Cuerpo Nacional de Policía.

Los hechos tuvieron lugar sobre las ocho de la tarde, cuando el detenido abordó por la espalda a la víctima, de 87 años, y la inmovilizó en el suelo boca abajo a la vez que le tapaba la boca para que no pudiera pedir auxilio.

No obstante, la víctima tuvo una única oportunidad de pedir socorro gritando y a esa llamada acudió un ciudadano que pasaba por una calle cercana. El agresor se vio obligado a huir, pero no sin antes darle un fuerte tirón y sustraerle el bolso cuyo único contenido era un juego de llaves.

El agresor fue perseguido por el joven que le había auxiliado, pero no pudo darle alcance. La víctima sufrió, además de contusiones por la caída, una herida sangrante en el labio.

La mujer denunció en la comisaría de Baza, aportando datos sobre la constitución y vestimenta de su autor, entregando, además, un teléfono móvil que en el transcurso del robo había perdido el ladrón.

La investigación llevada a cabo desde ese momento consiguió identificarle y averiguar su domicilio permitiendo finalmente detenerlo unos días más tarde, tras lo que ha sido puesto a disposición judicial.