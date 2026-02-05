Detenido en Chilluévar (Jaén) por posesión y distribución de contenido pornográfico de menores

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

JAÉN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, residente en el municipio jiennense de Chilluévar, por posesión y distribución de contenido pornográfico de menores.

La actuación se desarrolló una vez que, durante el pasado diciembre, los agentes del Grupo de Policía Judicial de Úbeda, fueron alertados por el mecanismo 'ad hoc' de Google para la prevención y persecución de los delitos relacionados con la explotación de menores y la tenencia y distribución de material pornográfico de menores, según ha indicado este jueves en una nota el CNP.

La información recibida apuntaba que, al parecer, un varón de mediana edad, residente en la localidad de Chilluévar, habría subido a los repositorios de datos de Google (para su posterior distribución a otras cuentas), "imágenes y vídeos de contenido sexual explícito, con menores de edad".

Al realizar las primeras pesquisas, se contactó con la autoridad judicial competente para solicitar la autorización para practicar las investigaciones tecnológicas precisas, en orden a la obtención de las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

La investigación de los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial se llevó cabo durante casi dos meses, compaginando medidas de investigación tradicional con medidas de investigación tecnológicas, estas últimas para determinar de forma individual y personalizada, la autoría de las mismas.

Tras el análisis exhaustivo de toda la información, los investigadores se personaron en el domicilio del investigado, con la correspondiente autorización judicial, para efectuar la entrada y registro. Procedieron a su detención y se incautaron de teléfonos móviles, tarjetas y otros dispositivos de almacenamiento de información, que están siendo analizados aún por los especialistas en ingeniería e informática forense de la Policía Nacional.

"El autor del presunto delito investigado ha sido puesto en libertad con cargos, a la espera de juicio, ya que carece de antecedentes y colaboró con los investigadores en todo momento", ha explicado el CNP.