Detenido el dueño de un bar de Pozoblanco (Córdoba) acusado de traficar con marihuana y cocaína

Archivo - Un guardia civil del Puesto de Pozoblanco. - GUARDIA CIVIL - Archivo

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco (Córdoba) al propietario de un establecimiento de ocio como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y ha aprehendido 20 gramos de marihuana y cinco de cocaína.

Según ha indicado la Benemérita en una nota, como parte del Plan Estratégico de Respuesta Policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares y locales de ocio, los agentes detectaron que un establecimiento de ocio de Pozoblanco podría estar siendo usado como punto de venta de drogas.

Así las cosas, la Guardia Civil inició entonces una investigación que culminó en una inspección al local reseñado en horario de apertura al público, dando como fruto la incautación de 20 gramos de marihuana y cinco de cocaína, además de una balanza de precisión y útiles para su dosificación y envasado.

Los agentes procedieron entonces a la detención del propietario del establecimiento como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El detenido, junto con las diligencias practicadas y las sustancias aprehendidas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.