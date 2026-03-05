Detenido en Granada un hombre reclamado por la Audiencia de Guipúzcoa por una agresión sexual a un menor

Archivo - Un agente de la Policía Judicial de la Guardia Civil, en imagen de archivo - GC - Archivo

GRANADA 5 Mar.

La Guardia Civil ha detenido en el Albaicín a un hombre de 45 años que vivía como okupa al parecer en viviendas del entorno de este barrio y del Sacromonte de Granada y sobre el que pesaba una requisitoria judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa por un delito de agresión sexual a un menor de edad.

La actuación se inició tras recibir la Unidad Adscrita de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada un oficio que ordenaba la localización y detención del reclamado, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa este jueves.

A partir de la recepción del oficio, los agentes iniciaron diversas gestiones para tratar de dar con su paradero, las cuales, "en un primer momento, resultaron infructuosas debido a que el individuo cambiaba frecuentemente de domicilio y residía habitualmente en viviendas ocupadas situadas en zonas del Albaicín y las cuevas del Sacromonte".

Tras centrar la investigación en este área concreta de la ciudad, los agentes realizaron múltiples vigilancias y dispositivos de apostadero en la zona hasta lograr localizar al sospechoso en el barrio del Albaicín, donde finalmente fue detenido.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales y, una vez verificada su identidad, los agentes comprobaron además que sobre esta persona pesaba otra requisitoria judicial en vigor dictada por un juzgado de Granada por un delito contra la seguridad del tráfico.

El detenido fue posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Granada, que decretó su ingreso en prisión.