Detenido tras intentar entrar 12 bellotas de hachís en el Centro Penitenciario de Córdoba

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Córdoba en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario Córdoba-Alcolea ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, tras supuestamente intentar introducir en la prisión 12 bellotas de hachís envueltas en plástico, las cuales arrojaron un peso de más de 145 gramos.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la actuación ha sido realizada de forma conjunta por funcionarios de Prisiones con el apoyo de agentes de la Guardia Civil y el Servicio Cinológico del Cuerpo, lo que ha permitido llevar a cabo una inspección en la que se ha detenido a dicha persona.

En concreto, al ser requerida por una funcionaria para que la acompañara a una habitación para su registro corporal, entregó voluntariamente las 12 bellotas de hachís envueltas en plástico, las cuales estaban al parecer impregnadas de una sustancia blanquecina que pudiera tratarse de cocaína.

Al respecto, el detenido, las diligencias instruidas y las sustancias estupefacientes intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La verdadera importancia de estas actuaciones conjuntas entre la Guardia Civil y el Centro Penitenciario radica en impedir la entrada de estas sustancias en una instalación de este tipo, evitando de ese modo el consumo de drogas en su interior y con ello el riesgo que supone para la salud de los internos, además de la aparición de problemas de convivencia entre la población reclusa.

La colaboración entre agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil y los funcionarios del Grupo de Información del Centro Penitenciario (GICO), así como el personal de vigilancia del mismo, están aportando resultados como el expuesto, luchando activamente contra el tráfico y consumo de drogas en el Centro Penitenciario de Córdoba.