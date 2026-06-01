Un detenido tras intervenir en una vivienda de Mengíbar (Jaén) cerca de 700 plantas de marihuana

Imagen de las plantas de marihuana intervenidas - CNP

JAÉN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una persona tras intervenir en una vivienda de Mengíbar (Jaén) un total de 666 plantas de marihuana. Ha sido durante la entrada y registro de este inmueble, previa autorización de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número uno de Jaén.

Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizaron una infraestructura destinada al cultivo de marihuana en la modalidad indoor y con conexión ilegal a la red eléctrica. Las plantas de cannabis sativa intervenidas alcanzaron un peso de 23 kilogramos. A ello se le suman otros 210 gramos de marihuana picada. El detenido es el morador de dicha vivienda.

También se detectó que la instalación, presentaba una alta carga eléctrica, lo que generaba un peligro extremo de incendio, debido a la precariedad de la instalación y a la alta intensidad de demanda energética necesaria para la plantación.

El personal técnico de Endesa que participó en el dispositivo, constató la conexión ilegal a la red pública, estimando que el importe de la energía defraudada ascendía a unos 111.000 euros.

Al detenido se le investiga como presunto autor de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.