Detenido un joven de 19 años en Villafranca (Córdoba) por posesión de MDMA durante un control policial

CÓRDOBA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Villafranca de Córdoba (Córdoba), ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. El arresto ha tenido lugar durante un control de identificación de personas y vehículos llevado a cabo en las inmediaciones de la localidad cordobesa.

Según ha informado el Ministerio del Interior en una nota de presa, durante el operativo, los agentes procedieron a identificar a los ocupantes de un turismo y uno de ellos, "mostró una actitud nerviosa", lo que llevó a los guardias civiles a solicitarle que mostrara "el contenido de sus bolsillos".

El joven, según la dirección general de la guardia civil, "entregó de forma voluntaria siete bolsitas que contenían una sustancia blanca", que, tras el análisis realizado por la policía, "resultó ser MDMA, con un peso total de 4,5 gramos".

Ante este hallazgo, los agentes han procedido a su detención por un "presunto delito de tráfico de drogas". Tanto el detenido como la sustancia intervenida y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil ha recordado que cualquier ciudadano puede comunicar una emergencia a través del teléfono 062, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.